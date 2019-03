Mi piace che il movimento sia cresciuto in questi anni come viene detto nel comunicato di convocazione con libertà, creatività, intelligenza, autodeterminazione, riconoscimento e ribellione. Ho pensato però che l’immagine che lo rappresenta di più sia quello con tante fisionomie di donne e non quella dell’immagine di una donna che si porta il fazzoletto alla bocca come volesse tapparsela quasi per impedirsi di urlare, di gridare la propria ribellione magari contro la sentenza di Bologna. Ma c’è anche un altro rimando che quella immagine porta in sé: gli scontri durante gli anni di piombo che hanno per anni costretto il movimento in una fase carsica, di ripensamento, di riflessione, ma non certo di forza mobilitante per migliaia di donne. Insomma a volte certe immagini sembrano nostalgici riferimenti a tempi non certo migliori. E’ bene pensarci prima di tappezzare i muri di una città.

APPELLO

CON lo sciopero dei e dai generi pratichiamo la liberazione di tutte le soggettività e affermiamo il diritto all’autodetermi nazione sui corpi contro le violenze, le patologizzazioni e psichiatrizzazioni imposte alle persone trans e intersex e contro l’abilismo che discrimina le persone differentemente abili.

La manifestazione a Roma #LottoMarzo (partenza piazza Vittorio h 17:00) è aperta dalle donne e dalle soggettività lgbt*qipa+, un’apertura che esprime tutta la potenza del movimento transfemminista cresciuto in questi anni con libertà, creatività, intelligenza, autodeterminazione, riconoscimento e ribellione.

un’apertura che esprime tutta la potenza del movimento transfemminista cresciuto in questi anni con Azione di toponomastica transfemminista durante il corteo: ridiamo nomi e storie alle strade che attraversiamo durante il corteo.

ridiamo nomi e storie alle strade che attraversiamo durante il corteo. Riaffermiamo l’obiettivo dell’ apertura dei consultori alle soggettività LGBT*QIPA+ , superamento dei limiti di età, presenza nelle assemblee dei consultori e come operatoru, apertura di nuove consultorie autogestite anche nelle università dove tutte le soggettività possano trovare agio e spazio per la loro autodeterminazione.

superamento dei limiti di età, presenza nelle assemblee dei consultori e come operatoru, apertura di nuove consultorie autogestite anche nelle università dove tutte le soggettività possano trovare agio e spazio per la loro autodeterminazione. Sosteniamo la campagna BDS contro il pinkwashing israeliano. Il pinkwashing è una strategia che sfrutta la supposta apertura di Israele nei confronti delle questioni LGBT*QIPA+ per nascondere i suoi crimini di guerra. Assumiamo la campagna BDS (Boicottaggio, il Disinvestimento e Sanzioni) che chiede a Israele di riconoscere il diritto inalienabile del popolo Palestinese all’autodeterminazione, di porre fine all’ occupazione e alla colonizzazione della Palestina, al regime di apartheid, al muro della vergogna, all’assedio di Gaza.

Oltre #LottoMarzo

Partecipiamo alle giornate transfemmniste di Verona il 29-30-31 Marzo 2019 contro i DDL Pillon, l’imposizione di modelli familiari eteronormati, gli attacchi al diritto di decidere sui nostri corpi e sulle nostre vite. No passarán!

contro i DDL Pillon, l’imposizione di modelli familiari eteronormati, gli attacchi al diritto di decidere sui nostri corpi e sulle nostre vite. No passarán! Costruiamo reti di azione per la campagna riGENERIamoci LIBERAmente

Lavoriamo ad una proposta di legge che contrasti la LGBPT*QIA-fobia e che preveda questo reato tra le aggravanti specifiche nei crimini d’odio e hate speech.

e che preveda questo reato tra le aggravanti specifiche nei crimini d’odio e hate speech. Campagna Universitaria perché sia favorito l’utilizzo di un linguaggio inclusivo e non binario negli ambiti formali e informali della vita accademica

e non binario negli ambiti formali e informali della vita accademica Campagna contro il DDl PIllon 1204 che vuole cancellare le famiglie arcobaleno, che prevede il carcere fino a 6 anni, multe fino a 1.000.000 di euro per la GPA e il riconoscimento di figli solo in caso di madri e padri geneticamente certificabili

Sciopero dai e dei consumi #LOTTOMARZO e oltre…

#noiscioperiamo #1000ragioni #8M2019

Con lo sciopero dei consumi e dai consumi riaffermiamo la volontà di imporre un cambio di sistema che disegni un modo di vivere sulla terra alternativo alla guerra, alle colonizzazioni, allo sfruttamento della terra, dei territori e dei corpi umani e animali.

#LOTTO MARZO

Fermiamo completamente i consumi tutt* insiem*. Niente spesa, acquisti e uso elettrodomestici, blackout alle 23 in tutte le case e i luoghi in cui ci troviamo. Lanciamo un NO al consumo e un Sì alle economie alternative che hanno a cuore la Terra, i Corpi, i Territori e gli Spazi Urbani.

Niente spesa, acquisti e uso elettrodomestici, blackout alle 23 in tutte le case e i luoghi in cui ci troviamo. Lanciamo un NO al consumo e un Sì alle economie alternative che hanno a cuore la Terra, i Corpi, i Territori e gli Spazi Urbani. Sciopero dai social : messaggio automatico per mail e telefono: “Oggi non leggo e non rispondo, partecipo allo SCIOPERO globale transfemminista #LottoMarzo”

: messaggio automatico per mail e telefono: “Oggi non leggo e non rispondo, partecipo allo SCIOPERO globale transfemminista #LottoMarzo” Carrellata antispecista durante il corteo a Roma: Lo sfruttamento del sistema patriarcale e capitalista agisce su ogni vivente. Porta, e disfati di un oggetto che proviene dal corpo di un altro animale: pelle, pelo, osso, avorio, lana, piume, seta, … Un carrello attraverserà la manifestazione e sarà riempito con questi oggetti. Il materiale raccolto diventerà un’installazione, simbolo della resistenza e della liberazione animale attraverso una call aperta ad artistu, artiste e artisti. Proporremo che le opere siano poi esposte alla mostra all’ interno del festival FRA previsto per giugno a Roma.

Oltre #LottoMarzo

Partecipiamo alla manifestazione Nazionale del 23 marzo a Roma contro i cambiamenti climatici e le grandi opere e facciamo rete anche oltre #LottoMarzo

a Roma contro i cambiamenti climatici e le grandi opere e facciamo rete anche oltre #LottoMarzo Oltre #LottoMarzo azione di guerrilla gardening e recupero degli spazi verdi : Proponiamo reti con le realtà di quartiere per costruire insieme un’azione di recupero volta ad evidenziare le criticità delle aree verdi e costruire luoghi di benessere

: Proponiamo reti con le realtà di quartiere per costruire insieme un’azione di recupero volta ad evidenziare le criticità delle aree verdi e costruire luoghi di benessere Oltre #LottoMarzo facciamo rete a livello internazionale nella lotta contro le multinazionali dell’estrattivismo

Se vuoi partecipare alle azioni che proponiamo durante il corteo cerca il nostro striscione

Se vuoi lavorare con noi anche #oltreLottoMarzo

scrivici a retecorpieterranudm@

#noiscioperiamo #1000ragioni #8M2019

Vademecum delle buone pratiche (lancio nella settimana del consumo critico e responsabile 1-8 marzo)

C’è chi scende e c’è chi sale, l’ascensore può far male! Ridurre l’utilizzo dell’ascensore fa bene al cuore, ai muscoli e alle articolazioni e in più limita lo spreco di energia elettrica!

Acquista alla spina, risparmia e riduci spazzatura: molti prodotti possono essere acquistati sfusi, dai legumi ai detersivi! Informati!

Se poca strada devi fare… a piedi o in bici puoi andare: scegli la distanza massima che sei dispost* a percorrere, e poi rispettala!… e se un viaggio lungo devi fare, non farlo da sol*, ma fatti accompagnare! (pop-car: promuovi il carsharing popolare urbano e di quartiere!)

Quando vai a fare a la spesa, e ti sei dimenticat* la borsa di stoffa, riutilizza le buste compostabili biodegradabili per fare la raccolta dell’umido!

Boicotta il caffè in capsula, la forma più assurda di monoconfezione! In ufficio, in università o a scuola porta il thermos e condividi la pausa, utilizzando i bicchieri che porti da casa o quelli compostabili.

Preferisci l’acquisto di frutta e verdura da piccoli distributori, da gruppi di acquisto (gas), e da mercatini popolari! Informati!

Riduci l’utilizzo di plastica usa e getta! (al tuo prossimo cocktail #cannucciaNOgrazie, no all’acqua imbottigliata, no alle stoviglie di plastica

Acquista carta riciclata! carta da cucina, carta igienica, fazzoletti.

Utilizza consapevolmente l’acqua, non sprecarla! (raccolta e riuso domestico, per esempio utilizzando l’acqua di cottura per annaffiare le piante!)

Utilizza la coppetta mestruale, gli assorbenti ed i pannolini lavabili e compostabili. Sostieni la compagna con hashtag #ecomestruazioni per promuovere uso di coppette e assorbenti lavabili

Butta i mozziconi di sigaretta nel posacenere! (se puoi acquista cartine e filtri riciclati e biodegradabili)

Organizza (e partecipa!) a luoghi di riciclo-baratto-scambio!

Adotta una prospettiva di economia circolare: quando puoi non comprare, non gettare, riusa, scambia, crea e reinventa nuovi utilizzi degli oggetti!

Non comprare le marche che oggettivizzano i corpi umani e non nelle pubblicità per aumentare i loro profitti…

Fai pressione sul tuo comune perché aumenti la quota di differenziata da destinare al riciclo della plastica e della carta

Il Vademecum è aperto ed in continuo aggiornamento.

Se hai nuove proposte scrivici a retecorpieterranudm@

Appello sciopero dei generi e dei consumi di TCTSU Roma e pieghevol