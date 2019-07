In concomitanza con il 59° Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, SATURA Palazzo Stella porta avanti il progetto espositivo Il Mare dentro, a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli. La rassegna, giunta alla terza edizione, nasce in linea con il legame indissolubile tra Genova e il mare e per promuovere una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Intercettando la sensibilità caratterizzante in ogni singolo artista, Il Mare dentro vuole essere una mostra in grado di avvicinare l’Arte Contemporanea ad un settore trainante dell’economia nazionale, al mondo del collezionismo e del design d’autore. Il progetto vede la collaborazione di una rete, in espansione, di enti legati alla Nautica e al Mare.

Il Mare dentro è un’idea espositiva sviluppata dal mare per il mare, ne rivaluta l’importanza culturale, sceglie di riportare al ruolo di protagonista principale questo non-luogo che ha scritto pagine di storia, italiana e mondiale.

REGOLAMENTO:

L’iniziativa è rivolta ad Artisti e Creativi che vogliano esprimersi sul tema del mare, inteso in senso stretto come elemento naturale e paesaggio, o in senso lato, considerando tutti gli argomenti ad esso correlati: la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, il soccorso navale, la pesca, la tutela dei beni archeologici sommersi e il diporto nautico.

Possono partecipare Artisti e Designer, senza limiti di età e nazionalità, nelle sezioni di: pittura, fotografia, scultura e installazione, digital art, mixed media, performance e design.

I lavori selezionati faranno parte della mostra allestita dal 21 settembre al 5 ottobre presso Palazzo Stella in occasione del 59° Salone Nautico di Genova.

Gli interessati potranno candidare le proprie opere e/o progetti specifici chiamando SATURA ai numeri di telefono 010 2468284 / 366 5928175 o inviando un’e-mail a info@satura.it

Organizzazione: SATURA Palazzo Stella – centro per la promozione e diffusione delle arti

Piazza Stella 5/1 – 16123 Genova tel. 010 246 8284 / cell. 338 2916243 o 366 5928175

www.satura.it / info@satura.it / www.facebook.com/galleriasatura