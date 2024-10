“Contemporanea International Film Festival”, il festival di cinema e arti visive dedicato agli sguardi delle donne, torna a Torino, da martedì 8 a sabato 12 ottobre. Registe, artiste, attrici saranno protagoniste di incontri, proiezioni, rassegne e di un concorso internazionale dedicato ai talenti emergenti. La presidente di giuria quest’anno è la regista americano-belga Jessica Woodworth. Il simbolo di questa terza edizione del festival è un’icona del cinema italiano nel mondo: Lina Wertmüller. A ricordarla, nel corso della serata d’apertura, che si svolgerà al Cinema Massimo, sarà la celebre attrice spagnola Ángela Molina.

Nella serata di apertura, Molina condividerà i ricordi legati a Lina Wertmüller, presentando la proiezione di “Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti”, film che le valse il David di Donatello come Miglior attrice protagonista e il Nastro d’argento come Miglior attrice straniera. L’omaggio alla regista proseguirà il 9 ottobre al Cinema Monterosa con la proiezione del suo classico del 1973,“Film d’amore d’anarchia”.

Qui sotto è possibile leggere l’intero PROGRAMMA della manifestazione

Non solo cinema: il festival offre anche un ricco programma di incontri che esplorano temi che spaziano dalla letteratura al teatro, fino alle nuove tecnologie. Il festival darà anche spazio a tematiche di salute e consapevolezza, ad esempio l’endometriosi. Dopo l’incontro dello scorso anno dedicato alla prevenzione del cancro al seno, quest’anno si parlerà di endometriosi, una patologia che colpisce oltre 170 milioni di donne nel mondo, ma è ancora poco discussa. Un focus su “Amore, equilibrismo e il miraggio della conciliazione” a partire dalla domanda “Cosa comporta la scelta della maternità per una donna, e che impatto ha questa decisione sulla sua vita?” nell’incontro con Monica D’Ascenzo, autrice del libro “Mamme d’Italia. Chi sono, come stanno, cosa vogliono” (Il Sole 24 ore) e Stefania Prandi, autrice di “Le madri lontane” (People), racconto del caporalato e dello sfruttamento delle donne migranti nei campi italiani e di come la stessa sofferenza che grava su di loro pesa anche sui loro figli, affidati alle cure di nonne o altri famigliari. L’incontro è organizzato in collaborazione con Torino Città per le Donne e Women & the City.

In occasione del centenario della scomparsa di Eleonora Duse, definita “la divina” e considerata una delle più grandi attrici teatrali della Belle Époque, il festival le renderà omaggio con la proiezione di “Cenere” di Febo Mari, unico film in cui la Duse recitò, contribuendo anche all’adattamento.

UTILITÀ

Il Contemporanea International Film Festival si svolge a Torino da martedì 8 a sabato 12 ottobre al Circolo dei Lettori (Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9), al Cinema Massimo (via Giuseppe Verdi 18), all’Università di Torino (via Giuseppe Verdi 9), all’Unione Culturale Franco Antonicelli (via Cesare Battisti 4), al Cinema Monterosa (via Brandizzo 165) e al Cinema delle Valli di Villar Perosa (viale Galileo Ferraris 2), grazie alla nuova collaborazione del festival con Piemonte Movie. Per le proiezioni nei cinema Massimo, Monterosa e Cinema delle Valli, è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, in base alle tariffe in vigore nelle rispettive sale. Tutti gli incontri e le proiezioni organizzati al Circolo dei Lettori, all’Università di Torino e all’Unione Culturale Franco Antonicelli saranno, invece, a ingresso gratuito.

Sito del festival: www.contemporaneafilmfestival.com