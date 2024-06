Con l’approvazione del decreto PNRR il Parlamento ha approvato l’ingresso delle associazioni pro-vita nei consultori. Un appello del Comitato Legge 194 e consultori di Siracusa chiede al presidente della Regione Sicilia, Schifani, di non dare seguito all’ingresso delle associazioni pro-vita nei consultori rafforzando, piuttosto, la rete dei consultori per garantire l’applicazione della legge 194

Il 22 maggio 1978, quarantasei anni fa, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 194 che detta “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Da allora, gli aborti, oltre che essere usciti dalla clandestinità, sono diminuiti, passando dai 234mila del 1983 ai 66.400 nel 2020, una riduzione notevole, il 71,6%.

Da allora la 194 è rimasta intatta, senza alcuna modifica o integrazione, superando un referendum abrogativo e moltissimi attacchi dal fronte anti abortista. Ma non è mai stata toccata e vige tuttora nella sua formulazione originaria.

Mettere in relazione aborto e natalità non ha alcun senso perché il calo costante della natalità in Italia ha ben altre cause come ha spiegato l’Istat nella sua ultima analisi demografica: “La diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesa molto il numero di donne in età fertile e il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive”.



Con l’approvazione in Senato del decreto PNRR, si dà il via libera alle associazioni anti-abortiste (anche chiamate pro-vita) per operare all’interno dei consultori familiari perché la norma dà la possibilità alle Regioni di avvalersi del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità all’interno dei consultori, le strutture dove si fa il maggior numero di certificazioni per l’aborto. La misura ha sollevato numerose critiche per le modalità e per le tempistiche: il diritto all’aborto è tornato questo mese nell’agenda politica del Parlamento europeo che ha votato a favore dell’inserimento dell’interruzione di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, proposta approvata con 336 voti favorevoli e 163 contrari, sostenuta soprattutto da deputati di sinistra e centristi. Il voto è simbolico: la risoluzione non è vincolante e richiede l’appoggio di tutti i 27 Stati membri per essere inclusa nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. L’aborto rimane fortemente limitato in alcuni Paesi, che probabilmente porranno il veto agli sforzi per dichiararlo un diritto.

Il comitato L. 194 e Consultori Familiari – Siracusa, con la sua portavoce dott. ra Antonella Fucile, ha preparato un appello da rivolgere al Presidente della Regione Sicilia, onorevole Schifani: no alla presenza delle associazioni pro-vita nei consultori. Rafforzare piuttosto la rete dei consultori e garantire l’applicazione della legge 194.

Ecco il testo dell’appello: