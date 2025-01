“Gina la panchina” è stata inaugurata – presenti le autorità civili e scolastiche della città – sabato 18 gennaio 2025 a Siracusa.

“Gina la panchina” è il simbolo dell’azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. L’iniziativa è nata dalla collaborazione della onlus Helpis, con il patrocinio del Ministero dell’Interno e dell’ANCI, con il Comune di Siracusa e Siracusa Città Educativa. Dopo l’inaugurazione, all’Urban Center un incontro nell’ambito della campagna di sensibilizzazione finalizzata alla condivisione di idee e strategie contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’istituto Fermi ha partecipato attivamente alla riqualificazione di una panchina posta in prossimità della scuola, e che è diventata la panchina n.100 del progetto.

Helpis onlus dal 2005 si occupa di bullismo attraverso interventi formativi nelle scuole, rivolti agli alunni e ai docenti.

La Panchina Gialla diventa un simbolo tangibile di educazione e di sensibilizzazione della comunità al rispetto degli altri. Si tratta della centesima panchina del genere in Italia e la quinta in Sicilia

Attualmente le Panchine Gialle di Helpis si trovano in 11 Regioni italiane: Calabria – Campania- Emilia Romagna – Liguria – Lombardia – Marche – Piemonte – Sardegna – Sicilia – Toscana – Veneto.

La Panchina Gialla non è semplicemente una panchina dipinta: è unica e dotata di precise caratteristiche. Ogni panchina è numerata in ordine progressivo, mappata su scala nazionale e contraddistinta da una targa identificativa, che riporta il numero, i luoghi istituzionali e una frase standard: “Una panchina, un luogo di compagnia, di incontro, di riposo … luogo di riflessione contro il bullismo e il cyberbullismo” e la dicitura “progetto realizzato con il Patrocinio del Ministero dell’Interno e di ANCI”. Ha lo stesso codice colore inequivocabile.

In un’ottica di riqualificazione del territorio, la “Panchina Gialla”, ove possibile, dovrà essere una panchina recuperata e poi dipinta di giallo. Va individuata in luoghi di interesse pubblico: scuole, parchi pubblici, società sportive… luoghi frequentati da bambini e ragazzi e genitori.

Il colore giallo e la sua collocazione in scuole e parchi cittadini vogliono essere un simbolo visibile e permanente contro la violenza. La “Panchina Gialla” si propone come un simbolo tangibile di educazione e sensibilizzazione della comunità, ricordando a tutti il valore del rispetto per il prossimo, intende essere un monito contro le violenze di genere e promuovere la cultura della parità e la tutela dei diritti degli indifesi, degli emarginati e dei minori, spesso vittime dei coetanei. Un’iniziativa lodevole che trasforma l’arredo urbano in uno strumento di riflessione condivisa.

La panchina rappresenta un simbolo concreto per rompere il velo dell’indifferenza, diventando al contempo un luogo di ritrovo e riflessione per giovani e adulti.