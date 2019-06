Il 6 giugno 2019 (14,30-17,30), nella Sala delle Bandiere dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo (via IV Novembre n. 149, Roma) si svolgerà il convegno “Da Italia Donati al MeToo”

PERCHE’ da Italia Donati al #MeToo?

Perché, parafrasando Camus, come la peste “Il bacillo delle molestie non muore né scompare mai” e come ogni bacillo, le molestie si nascondono nei luoghi più impensati, laddove una donna lavora e dove è possibile esercitare potere.

“Aggressività gerarchica” documentata come nel caso di Italia Donati, giovane maestra nell’Italia appena unificata, morta il 31 maggio 1886. La sua storia e la lettera che scriverà come testamento, raccontano i ricatti e le molestie cui venivano sottoposte le maestre. Sulla sua lapide, pagata dal Corriere della Sera si legge “A Italia Donati, maestra municipale a Porciano, bella quanto virtuosa, costretta da ignobile persecuzione a chiedere alla morte la pace e l’attestazione della sua onestà” . Maestre, giovani donne che si spostano da sole, per lavoro, quando si avvia il processo di scolarizzazione di un popolo di analfabeti.

Le racconteranno in seguito, le molestie e i ricatti, le infermiere, le dottoresse, le portantine negli ospedali, svelando la gerarchia delle molestie. Non soltanto le operaie nelle fabbriche, non soltanto le braccianti nei campi, ma tutte: le hostess sugli aerei, le commesse nei negozi, le ferroviere, le impiegate in ogni ufficio, le segretarie, le studentesse, le docenti universitarie, le giornaliste, le avvocate, le bancarie… fino alle attrici …

Sarà realizzata a Roma nel 1989 la prima ricerca che metterà in evidenza la realtà complessiva del lavoro delle donne coordinata da Irene Giacobbe e Luigina Giovannini, partendo dai risultati della ricerca Europea condotta da Rubenstein e de Vries, pubblicata nel 1987, sollecitata da Marisa Rodano e Yvette Feuillet nel 1983.

Il 10 e 11 dicembre del 1990 si terrà a Roma il 1° convegno internazionale sulle molestie e ricatti nei luoghi di lavoro Organizzato da Differenza Donna. Partecipano sindacaliste di diversi paesi Europei, giuriste e parlamentari. Apre il convegno “NOI – LE INSIDIE – IL LAVORO – I SILENZI” Carole Tarantelli , Presidente di “differenza donna” . Relazione di Irene Giacobbe; Intervengono: Onorevole Tina Anselmi; Avvocata Anna Maria Seganti; Carla Passalacqua Cisl , Ada Grecchi, Avvocata Assunta Cestaro; Daniela Carlà – Ministero del lavoro ; Rossana Dettori CGIL e altre sindacaliste . Per l’Europa: Joan Morris – TRADE UNIONS – United Kingdom Rita Moreno Preciados – Commisiones obreras – Spagna ; Maria Zorzi – ECA- Grecia; Mary o’ Brien – ICTU – Irlanda; Elena Policarpo – sindacato – Portogallo; Imaculata Simon Juarez – UGT – Spagna; France Pastumaz – Francia