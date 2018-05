“Una storia non finita – Le donne e il ’68” è il cortometraggio promosso da Auser Nazionale e dall’Osservatorio Nazionale Pari Opportunità di Auser per ricordare e riflettere sulla storia non finita delle donne e il ‘68, un cammino iniziato molto tempo prima e che continua ancora oggi.

Protagoniste del video, con le loro testimonianze di vita, di lavoro, di impegno politico, ma anche affetti e famiglia, sei donne impegnate nell’associazione Auser: Maria Teresa Marziali Auser Marche, Rosa Romano Auser Lombardia, Adua Carannante Auser Civitavecchia, Angela Passari Auser Sicilia, Gabriella Poli Auser Veneto, Federica Legato Auser territoriale di Gioia Tauro. Sei testimonianze diverse ma con un lungo filo rosso che lega i racconti di tutte le protagoniste fatto di consapevolezza, autonomia e impegno. Non solo il ricordo ma soprattutto il pensiero al presente e alle nuove generazioni.

Il cortometraggio, realizzato da Idea Comunicazione, è diretto da Antonio Palumbo, scritto da Salvatore De Mola e Antonio Palumbo, con la cortese collaborazione di Casa Internazionale delle Donne e Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.

Il corto si può vedere sul canale youtube di Auser:

https://www.youtube.com/watch?v=yElI-4Fi3PQ

Oppure sul sito dell’associazione al link:

http://www.auser.it/unastorianonfinita/)

