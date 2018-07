Mercoledì 1 agosto 2018 la scrittrice e giornalista Annarita Briganti partecipa a due appuntamenti nell’ambito del Festival Notte bianca del libro di Potenza. Uno alle ore 17 “ Ricordando Alessandra Appiano”, al Grande Albergo in Corso XVIII Agosto, 46. Introdotta da Ivana Pippozzi e Angela Blasi, Regione Basilicata, l’autrice interviene con Isa Grassano, giornalista, e Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, in un reading tratto dal libro Un bicchiere mezzo pieno (Piemme) in ricordo di Alessandra Appiano, scrittrice, giornalista conduttrice e autrice televisiva recentemente scomparsa. – L’altro alle ore 19 a Largo D’Errico Annarita Briganti presenta il suo nuovo libro Quello che non sappiamo (Cairo, 2018)

Annarita Briganti è giornalista culturale di Repubblica e Donna Moderna e scrittrice. Quello che non sappiamo è il suo terzo romanzo, dopo Non chiedermi come sei nata (Cairo, 2014, vincitore del premio Comoinrosa, rappresentato a teatro con il suo adattamento) e L’amore è una favola (Cairo, 2015). Ha partecipato alle raccolte di racconti Un bacio in bocca (Longanesi, 2016) e Il bicchiere mezzo pieno (Piemme, 2018). Scrive per il teatro. Ha studiato alla Scuola Holden di Torino, dove è anche stata docente. Insegna scrittura creativa in diverse città italiane. E soprattutto scrive.

Quello che non sappiamo (Cairo, 2018) Un giorno Ginger riceve un’email da Paulo. I due non si conoscono o, almeno, lei crede che non si conoscano. Nasce una relazione virtuale. Iniziano a scriversi email nelle quali si raccontano la loro vita, le loro giornate e, attraverso le parole, il loro legame in poco tempo si rafforza sempre più. Ma c’è dell’altro, non tutto è come sembra: Paulo conosce un segreto della vita di Ginger e deve consegnarle una cosa molto importante. Quello che non sappiamo si può leggere come una lunga chat, è un romanzo-chat, un colpo di fulmine virtuale. Un amore al tempo della mail, tra nevrosi e nuove tecnologie. Ma il mistero che nasconde renderà i protagonisti più forti e la storia sorprendente. Ambientato tra Italia e Germania – a Roma, Milano, Bologna, Berlino – ma c’è anche la Cina, il romanzo parla del mondo di oggi e di domani, di donne e di uomini, di amore e di sesso sul web, di amore e di sesso nella realtà, di rete, di social, di crisi economica, di famiglie, di razzismo, di verità, d’identità, di libri e di librai, di musica, di musei, di perdono, di rinascita, di spezie, di cocktail, di sogni e di speranze. Un libro per tutti quelli che credono nel potere della scrittura e delle relazioni. Reali o virtuali.

Notte Bianca del Libro Festival: al via la quarta edizione — Tantissime le novità, in un cartellone ambizioso, che culminerà nel centro storico di Potenza e che muoverà dalle periferie cittadine. Intanto, dopo l’apertura del 26 luglio, fervono i preparativi di un momento lungo tre giorni, dal 31 luglio al 2 agosto che rappresenta una libreria itinerante sotto le stelle. La manifestazione è rientrata quest’anno nella Rete dei Festival del Sud, divenendo di fatto parte fondamentale di un intreccio di alleanze culturali, nel nome del Mediterraneo. Un vero e proprio atto di resistenza perché “raccontare è resistere”.