Venerdì 12 aprile 2024, alle ore 14.30, si svolgerà presso il Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (via Partenope 36) il 76° Convegno Nazionale ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici: L’Europa siamo Noi

Quest’anno il Convegno è patrocinato da Parlamento Europeo, Commissione Europea, Comune di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Comitato Unico di Garanzia dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

L’ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) fu fondata nel 1946 da Carla Orlando Garabelli che si ispirò all’esempio americano della League of Women Voters.

“Un onore, un’emozione e una grande responsabilità, ospitare il 76° convegno nazionale” dice Clarissa Campodonico, Presidente ANDE Napoli “a meno di un anno dal ricostituirsi della sezione napoletana dell’ANDE”.

Il tema – spiega l’ANDE – è stato identificato nel 2023, elaborato e promosso per una molteplicità di fattori: per la storia dell’ANDE, che da sempre promuove momenti di approfondimento legati all’Europa (nel 1969 Napoli ospitò il XXI Convegno Nazionale ANDE: Formazione di una Coscienza Europea); per un fattore temporale contingente, a poche settimane dalle elezioni europee, ed ancora per offrire momenti di confronto e dibattito, di formazione e crescita.

“L’ANDE è un’associazione Europeista fin dalla sua nascita” dice Marisa Fagà, Presidente ANDE Nazionale che rivolge alle istituzioni competenti un forte appello. “Ravvisiamo l’urgenza che si riscopra la visione di coloro che pensarono alla sua istituzione, auspicavano un futuro migliore, in quanto erano reduci del secondo conflitto mondiale, e promossero un’Europa per meglio difendere la democrazia, la pace, la prosperità. Mai come in questa stagione di guerre, in cui l’Occidente deve affrontare sfide e minacce, soprattutto per difendere la civiltà liberale, abbiamo bisogno di un’Europa più unita nella politica estera, nella difesa, nell’economia.”

__________________________________________________

Programma

Venerdì 12 Aprile 2024

Ore 14.30 – Incontro e registrazione dei partecipanti al Convegno

Welcome coffee

Ore 15.00 – Apertura dei lavori

Saluti Istituzionali

Prof. Matteo Lorito Magnifico Rettore Università degli studi di Napoli – Federico II Napoli

Marisa Fagà Presidente nazionale ANDE Associazione Nazionale Donne Elettrici

Ottavio Lucarelli Presidente Ordine dei giornalisti Campania

Clarissa Campodonico Presidente ANDE Associazione Nazionale Donne Elettrici – Napoli

Introducono

L’impegno dell’ANDE per l’Europa

Marina Lilli Past-President nazionale ANDE Associazione Nazionale Donne Elettrici

L’Europa siamo noi

Prof. Roberto Mastroianni Giudice della Corte di Giustizia del Lussemburgo, Ordinario di diritto dell’Unione Europea Università degli studi di Napoli – Federico II Napoli

Modera

Cecilia Primeraro Giornalista e conduttrice TG1

Intervengono

L’ Europa, la parità di genere, il CUG – Prof.ssa Francesca Galgano Ordinaria di Storia del diritto romano

Università degli studi di Napoli – Federico II Napoli

Il valore della democrazia. L’elezione diretta del Parlamento europeo – Prof. Alfonso Vuolo Ordinario di diritto costituzionale Università degli studi di Napoli – Federico II Napoli

Vivere in Europa, vivere l’Europa – Prof.ssa Laura Montana Trezza Commissario Straordinario per il risanamento dei grandi gruppi industriali in crisi DG della SCMG ente pubblico economico.

Conclusioni

Marisa Fagà Presidente nazionale ANDE Associazione Nazionale Donne Elettrici