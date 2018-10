Come il paradigma politico e culturale del femminismo “storico” è stato declinato da nuovi soggetti o è stato trasformato dall’incontro con ulteriori movimenti, categorie di analisi, nuovi temi e campi di ricerca. Di questo si discuterà il 12 ottobre, alle ore 17, presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea (Roma, via Michelangelo Caetani 32, Palazzo Mattei di Giove), nella presentazione del volume “Altri femminismi. Corpi, violenza, riproduzione, culture, lavoro”, a cura di Teresa Bertilotti, Cristina Galasso, Alessandra Gissi, Francesca Lagorio, con contributi di Liana Borghi, Sara Borrillo, Beatrice Busi, Francesca Decimo, Chiara Lalli, Elena Laurenzi, Porpora Marcasciano, Adriana Nannicini, Ruba Salih e Laura Schettini.(Manifestolibri – Società italiana delle storiche, 2018)

I lavori saranno introdotti dalla presidente della Società italiana delle storiche, Simona Feci, ed interverranno Laura Ronchetti, dell’Università degli studi del Molise, Giorgia Serughetti, dell’Università degli studi Milano Bicocca, con il coordinamento di Laura Schettini dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Saranno presenti le curatrici.

Tra i temi che il volume affronta: violenza e riproduzione, trasformazioni del lavoro e immigrazione, rapporto con il lesbismo ed emergere del soggetto trans, confronto con l’industria del sesso e impatto con l’Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale. Un lavoro – affermano le curatrici – che non può e non vuole essere l’ultima parola su questi temi, divenuti di recente più ampi e controversi, ma si pone come strumento utile per affrontare la fitta trama del presente, nel momento in cui le pratiche femministe si rinnovano.