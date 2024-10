La Fondazione Libellula: lunedì 28 ottobre alle ore 16.00, presso STEP FuturAbility District (Piazza Olivetti 1, Milano), presenta i risultati della Survey TEEN 2024, un’indagine unica che esplora come gli adolescenti vivono e percepiscono il tema delle relazioni, della violenza e della discriminazione.

Quest’anno – comunica la Fondazione – hanno partecipato al sondaggio più di 1.500 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, rivelando dati che non possono lasciare indifferenti: 1 su 5 non riconosce gli abusi nelle relazioni sentimentali, 1 adolescente su 2 non considera la gelosia come una forma di violenza.

Tra i relatori, ci saranno Giuseppe Di Rienzo, Managing Director di Fondazione Libellula, ed Elena Panzera, Presidente AIDP Lombardia, con la moderazione di Valeria Ciardiello e il sostegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

