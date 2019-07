Si svolgerà a Lecce, dal 14 al 16 novembre, il Convegno Annuale Donne e Scienza che avrà per tema: Ambiente e clima: il presente per il futuro.

Qui di seguito la Call for abstract diffusa dall’associazione Donne e Scienza.

AMBIENTE E CLIMA. IL PRESENTE PER IL FUTURO

Lecce, 14-15-16 novembre 2019

CALL FOR ABSTRACT

Le tematiche ambientali possono essere affrontate e discusse con efficacia solo attraverso un

approccio interdisciplinare che riesca a cogliere le diverse implicazioni: globalmente e in prospettiva.

La discussione deve necessariamente avere come protagonisti sia donne che uomini.

L’Associazione Donne e Scienza dedica il proprio convegno annuale a queste tematiche, in

collaborazione con Enti di ricerca, Università, e altre organizzazioni, con l’interesse ad ascoltare ed

interagire con studiose e studiosi, ricercatrici e ricercatori di varie discipline scientifiche su questioni

cruciali che riguardano il presente e il futuro di tutti e tutte.

Il convegno si articolerà nelle seguenti sessioni, con relazioni ad invito, contributi selezionati, e

poster:

1. Ambiente e conoscenza: comprendere la crisi per affrontarla (plenaria)

2. Ambiente e cambiamenti climatici: donne e uomini in prima linea

3. Ambiente e salute: integrare la dimensione di genere

4. Ambiente scienza e società: gestire e comunicare la complessità

Sono incoraggiati i contributi inerenti il tema del convegno per le sessioni 2, 3 e 4, in particolare

riguardo:

 cambiamenti climatici

 biodiversità

 sviluppo sostenibile

 transizione energetica

 ambiente e salute

 dimensione di genere nella ricerca ambientale

 tossicologia ed epidemiologia

 comunicazione con e dalla società

 scienza e società

 citizen science

Gli abstract dovranno contenere: Titolo, Nome e Cognome, Afferenza, Email, e testo (il tutto non più

lungo di 500 parole) e dovranno essere inviati via email all’indirizzo convegnods2019@gmail.com

entro il 23 settembre 2019, indicando la sessione di preferenza. La notifica di accettazione avverrà

entro il 18 ottobre 2019. Sono in corso di definizione le modalità di pubblicazione degli atti in un

volume monografico.

Comitato organizzatore locale

Cristina Mangia (DS, CNR-Lecce), Patrizia Colella (DS- dirigente scolastica- Lecce), Loredana De Vitis

(UniSalento – Ufficio Comunicazione e URP, giornalista, Lecce), Paola Martino (UniSalento Centro Studi

Osservatorio Donna, Lecce), Serenella Molendini (Consigliera nazionale supplente, CREIS- Lecce), Elvira

Tarsitano (DS,UNIBA)

Comitato scientifico

Cristina Mangia (DS, CNR- Lecce), Patrizia Colella (DS – dirigente scolastica – Lecce), Giuliana Rubbia (DS,

INGV Roma), Mariangela Ravaioli (DS, CNR Bologna), Antonella Cecchettini (DS, Uni PI – CNR IFC),

Elvira Tarsitano (DS, UNIBA), Francesca Caloni (DS, UNIMI), Elena Gagliasso (DS, UNIROMA1), Maria Luigia Pallotta (DS, Unimol), Sveva Accaduro (DS, CNR-Roma).