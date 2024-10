XXV PREMIO di scrittura femminile “Il PAESE DELLE DONNE”

GRADUATORIA 2024

PREMIO Redazione “MARINA PIVETTA”:

Pamela Marelli, Archivi dell’acqua salata. – Roma: Futura 2021.

PREMIO “FRANCA FRABONI”:

Alessia Lirosi e Alessandro Saggioro (a cura di), Religioni e femminismo. Percorsi accidentati. – Roma: Edizioni di storia e letteratura 2022 (serie “Donne Fedi Culture” diretta da Liviana Gazzetta e Alessia Lirosi)

PREMIO “MARIA TERESA GUERRERO” (Maité) per Case editrici e collane:

Casa editrice “LE PLURALI” – libri femministi per menti curiose – Morlupo (RM), con tre opere:

Nastassja Cipriani, Edwige Pezzulli , Oltre Marie, prospettive di genere nella scienza, 2023.

, Oltre Marie, prospettive di genere nella scienza, 2023. Marianna the Influenza (Instagram), ovvero M. K. Okassaka , Nera con forme. Storia di un corpo grasso, 2023.

(Instagram), ovvero , Nera con forme. Storia di un corpo grasso, 2023. Federica Salamino, Clara Gargano; prefazione di Elena Mancini, Circo Rokitansky, edizione illustrata, 2024.

—

A) SAGGISTICA

PREMIO “25 anni” saggistica: Daniela Dioguardi (a cura di), Vietato a sinistra. – Roma: Castelvecchi editore 2024.

1° ex aequo: Rassa Ghaffari, Strade di donne in Iran. Generi, generazioni, proteste. – Pisa: Astarte edizioni 2023. 1° ex aequo: Silvia Abbà, Il mio posto è dovunque. Voci di donne per un altro IRAQ. – Roma: Astarte edizioni in collaborazione con “Un Ponte Per” 2023.

2° ex aequo: Alessandra Mecozzi, Gabriella Rossetti; prefazione di Simona Maggiorelli Palestina Israele. Parole di donne. – Roma: Futura edizioni 2024.

2° ex aequo: Monica Lanfranco, Donne che disarmano, come e perché la nonviolenza riguarda il femminismo. – Milano: VandA edizioni 2024.

Segnalazioni:

Marina Giovannelli, Autobiologografia. La passione della parola. – Gorizia: Qudulibri 2023. Maria Procopio, Ritrovare Medea. Dal mito ai centri antiviolenza. Le parole, le storie. – Soveria Mannelli (CZ): Rubettino editore 2024.

—

B) NARRATIVA

PREMIO “25 anni” narrativa: Associazione Archivia – Donne in relazione: Angela Lanza, Margherita Cottone, Silvana Montera, Gigi Simon, Rita Alù; contributi di Donatella Natoli, Maria Sandias, Rossella Caleca, Maria Letizia Montalbano, Madri del Novecento. Trentadue narrazioni. – Palermo: Navarra editore 2024.

1° Giovanna Foglia Fonda, La Rinascita. – Treviglio (BG): Zephiro edizioni 2023 – Terzo volume della Saga “Grandi Donne” (Vol. I. L’altro universo; Vol. II. Il nomadismo – ed. Corsiero 2023).

2° Clara Serra, Papà, ammazzarti avrei dovuto. – Torino: piattaforma self publishing Passione Scrittore 2023.

Segnalazioni:

Caterina Serra, Bruceremo. – Milano: VandA edizioni 2024. Claudia Pellegrini, Il capitolo delle colpe. – Livorno: Gruppo CTL Editore 2024. Elena Campani, L’Ombra Fissa del Cane. – Pisa: Astarte edizioni 2024.

—

C) TESI di Laurea e di Dottorato

1° Tesi Magistrale: Francesca Esposito, Il sessismo della lingua. Relatrice Prof.ra Fiorenza Taricone, Correlatrice Prof.ra Alessandra Sannella, Università di Cassino e Lazio Meridionale, a. a. 2023-2024.

2° non assegnato

Segnalazioni:

Ilaria di Cori, Felicità Morandi e Cesira Pozzolini: processi di empowerment nell’Italia unita. Relatrice Ester Capuzzo, Università Sapienza, a. a. 2021 – 2022. Francesca Orazi, Narcisismo nelle relazioni di genere: analisi politico-comunicativa e sperimentazione. Relatrice Prof.ra Federica Giardini, Correlatore Prof. Massimo Marraffa, Università Roma Tre, a.a. 2023-2024.

—

D) POESIA

1° Mina Gorji (a cura di Jane Wilkinson); (traduzione di Marta Izzi, Paola Maioli, Giselda Mantegazza, Fiorenza Mormile, Anna Maria Rava, Anna Maria Robustelli, Jane Wilkinson), Arte della fuga. – Monterotondo (RM): Fuorilinea srl 2024.

2° Barbara Vuano, Benedetti i bambini. – Gorizia: Qudulibri editore 2024.

Segnalazione:

Carla Combatti, Femminili frangenti. – Padova: Cleup 2024.

—

E) ARTI VISIVE

1° Francesca Lombardi, Passeggiate romane le artiste e la città. Vol. I. – Roma: EA Edizioni Anicia 2024.

2° Daniela Iorio, L’arte per mano femminile. Una prospettiva personale. – Bergamo: Moretti & Vitali 2021.

Segnalazioni:

Serena Ballista, illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini, Mille camicette al giorno. – Roma: Orecchio Acerbo editore 2024. Alessia Spadoni (Tesi di Laurea Triennale), Michaelina Wouters (1604-1689): un’artista straordinaria salvata dall’oblio; Relatrice Prof.ra Francesca Bottacin, Università di Urbino, a.a. 2022-2023.

—

F) LETTERATURA per l’INFANZIA e per RAGAZZ*

Infanzia

1° Anna Maria Farabbi, Ninnananna talamimamma. – Trivolzio (PV), Perugia: Kaba – Piédimosca 2023.

2° Sara Durantini, Pampaluna. – Terni: Dalia edizioni 2021.

Ragazz*

1° Rosa Tiziana Bruno, Sichelgaita. Una donna libera, il suo regno e la costruzione della scienza. – Roma: Armando Editore 2024.

Segnalazioni:

Maria Graciela Volzone; prefazione di Leonardo Acone; (traduzioni a cura di Sara Carbone), La goccia Clarita e altri racconti. – Grottaminarda (AV): Delta 3, 2024. Chiara Properzi; illustrazioni di Martina Andonova, Il Branco di Lupi. – Trivolzio (PV): Kaba 2022.

—

Info: www.womenews.net ; paesedelledonne@libero.it ; cell. 334 199 3885 (feriali 10-13 / 16-18)