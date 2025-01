Anna De Gaio, di Castrovillari (Cosenza), già presidente della Commissione consultiva regionale di Pari opportunità (CRPO) Calabria, è stata eletta coordinatrice della Conferenza delle presidenti delle Commissioni Pari opportunità di Regioni e Province Autonome, succedendo alla collega Dusy Marcolin, di Aviano, già presidente CRPO Friuli-Venezia Giulia.

Eletta all’unanimità, Anna De Gaio ha nominato successivamente le componenti dell’Ufficio di coordinamento: Maria Lina Vitturini, presidente CRPO Marche, e Margherita Perretti, presidente CRPO Basilicata riservandosi di nominare in un secondo momento le componenti del Coordinamento garantendo rappresentanza territoriale e continuità. La carica di vice coordinatrice della Conferenza è andata a Maria Rosa Porta, presidente CRPO del Piemonte.

La Conferenza delle presidenti delle Commissioni Pari Opportunità di Regioni e Province Autonome è diretta espressione delle Commissioni consultive regionali di Pari opportunità, organismi autonomi rispetto al Consiglio e alle Giunte Regionali che hanno un ruolo consultivo e di proposta per contrastare gli ostacoli limitativi della parità istituiti dall’art.3 della Costituzione e dalle Leggi di Parità. Le Commissioni regionali sono formate da aderenti a movimenti femminili dei partiti politici, iscritte ad associazioni femminili di rilevanza regionale e nazionale. La Conferenza delle presidenti è in rapporto, oltre che con il Ministero delle Pari opportunità, con la Conferenza Stato Regioni, l’organismo con compiti di informazione, consultazione e raccordo tra lo Stato e le Regioni in relazione agli indirizzi di politica generale che possono incidere a livello regionale e locale.