Nell’ultima settimana, Maria Paola Fiorensoli ha intervistato Vittoria Tola, dell’Udi nazionale sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) che, confermando quella nei tre gradi di giudizio italiani, non assegna responsabilità agli operatori della Usl di San Donato Milanese (via Sergnano) dove il piccolo Federico Barakat fu lasciato solo col padre violento, in un incontro “protetto”, e ucciso. L’Udi chiede la revisione della legge in atto, la realizzazione delle “tre P” (Prevenzione, Protezione, Punizioni), del Trattato di Istanbul e l’omogeneizzazione, in positivo, delle attività di controllo e prevenzione nelle USL e ovunque avvengano incontri “protetti”.

Continua il percorso di conoscenza con le realtà associative e le soggettività femminili con alcune interviste: