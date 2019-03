La Scuola delle Donne è una scuola online ideata e diretta da Devana, scrittrice, viaggiatrice e sciamana, per supplire all’assenza dai programmi scolastici della cultura femminina. “Letteratura, scienza, arte, economia, spiritualità delle donne – spiega Devana – sono totalmente ignorate per far sì che fin dalla scuola venga impiantato il modello di vita patriarcale”.

Finora La Scuola delle Donne ha funzionato grazie alla registrazione di audiolibri e video documentari proponendo quasi quotidianamente letture e video sulla cultura e visione femminina assente dai programmi scolastici sull’omonimo canale youtube https://www.youtube.com/channel/UC-aeVy8RYBj0UJNVxOH7M4Q?

“Ora – prosegue Devana – la visione femminina richiede che si compia un ulteriore passo, cioè creare una vera e propria classe per poter apprendere e confrontarsi sulle opere e sui temi femminili. Chi lo desidera può portare il proprio contributo in forma di ricerca da condividere”.

Le otto classi annuali si terranno in cerchio con cadenza mensile o bimensile presso la Libreria Il Velo di Maya in via Rodi 73 a Brescia dove sarà possibile condividere informazioni, studi, ricerche, risvegli e visioni sulle antenate. Alla fine degli incontri ogni partecipante riceverà una certificazione che permetterà di organizzare incontri de La Scuola delle Donne® nella sua città.

“Nel 2018 ho guidato 40 donne di diverse nazionalità nella creazione della Grande espiral femenina in America Latina – aggiunge Devana, che evidenzia la propria genealogia materna presentandosi come “figlia di Liliana”, nome dei sua madre – e durante la cerimonia è stato aperto il portale delle antenate. È ora che le donne ricostruiscano le loro radici riconoscendo e onorando tanto le loro ave biologiche a partire da mamma e nonna, quanto le grandi donne del passato che hanno contribuito a fare la storia ma che la storia androcentrica ha cancellato. Solo ricreando e rafforzando la matrilinea le donne potranno riacquistare la coscienza totale del loro valore e la loro vera libertà”.

“I cerchi di donne e i tamburi sono utili, ma non bastano. Occorre leggere, vedere e studiare le opere delle meravigliose donne vissute prima di noi. In questo modo – conclude – le radici delle donne ricominceranno a germogliare”.

– PROGRAMMA

La Scuola delle Donne® in Cerchio partirà sabato 13 aprile venturo presso la libreria IL VELO DI MAYA 73 A BRESCIA e durerà per 8 incontri mensili, sempre con inizio alle 15,30 fino alle 19,30 circa nelle seguenti date

13/4 Sabato Jane Austen

12/5 Domenica Le Sorelle Bronte

1/6 Sabato George Sand

6/7 Sabato Virginia Woolf

21/9 Sabato Hildegard von Bingen

19/10 Sabato Maria Montessori

9/11 Sabato Rosa Luxemburg

7/12 Sabato Discussione delle Tesine

Lo scopo è di ricostruire la visione femminile negata da millenni non solo con lo studio delle opere delle nostre antenate ma soprattutto con il risveglio delle memorie cellulari che le riguardano, risveglio che otterremo attraverso intuizioni e discussione. Per questo ogni incontro sarà aperto con la creazione dell’altare e l’invito alle antenate a unirsi a noi. Ogni lezione è strutturata nel seguente modo: Devana aprirà presentando e discutendo la sua visione dell’antenata protagonista del pomeriggio e così a turno tutte le altre donne in cerchio potranno proporre un libro, un film, una pagina, un’opera, una intuizione, un brano musicale che riguardi l’antenata di cui si parla. Nessuna è obbligata a portare un contributo ma sarebbe meglio che tutte lo facessero per imparare a rileggere in ottica femminile la storia scritta dagli uomini. Nel corso della lezione oltre alla spiegazione e condivisione delle ricerche faremo anche una meditazione per collegarci con l’antenata e farle domande.

Alla fine degli 8 incontri ognuna riceverà un diploma e porterà una tesina su un’antenata che preferisce e tutte saranno pubblicate da Edizione dell’Autrice in un volume dal titolo provvisorio LA STORIA RILETTA – QUADERNI DELLA SCUOLA DELLE DONNE® IN CERCHIO. Poiché si tratta di un progetto nuovissimo, mai fatto prima, dove non esiste una insegnante ma ciascuna da il suo contributo, verranno accolti suggerimenti per eventuali modifiche e aggiunte al programma. Sia chiaro che non si tratta di un ciclo di lezioni o conferenze di Devana ma che ognuna dovrà dare un suo contributo anche minimo, proprio come a scuola.

Tutte insieme ricreeremo il grande albero delle ANTENATE con radici profonde che peschino nei lasciti che le grandi donne del passato ci hanno trasmesso e che vengono occultati dalla cultura ufficiale patriarcale e androcentrica.

Iscrizioni presso la Libreria Il Velo di Maya – tel 030 220352 – Email info@ilvelodimaya.it