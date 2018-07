Carissimi/e ,

All’On Maria Elisabetta Alberti Casellati Presidente del Senato della Repubblica

All’On. Roberto Fico Presidente della Camera dei deputati

Illustri Presidenti,

Nei giorni scorsi il Parlamento è stato chiamato a eleggere un giudice costituzionale e i componenti “laici” degli organi di amministrazione autonoma delle magistrature: il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Giustizia tributaria e della Corte dei Conti. E, come ben sapete, il Parlamento ha eletto nelle 21 posizioni disponibili ben 21 uomini. Come costituzionaliste italiane, desideriamo esprimerVi il nostro stupore e le nostre preoccupazioni di fronte a questa decisione, adottata in aperta violazione dell’art. 51 della Costituzione, che assicura a uomini e donne il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e che, a tal fine, affida alla Repubblica il compito di adottare appositi provvedimenti.

Vi chiediamo di avviare una seria riflessione, all’interno delle Assemblee da Voi presiedute, sulle cause che hanno portato a tale grave vulnus costituzionale e sugli interventi, anche regolamentari, necessari per evitare che una simile situazione, oggettivamente incomprensibile in Italia nel 2018, possa ripetersi in futuro. Restiamo a Vostra disposizione per le iniziative di studio e di confronto che vogliate avviare al riguardo.

Con i più cordiali saluti e certe della Vostra attenzione,

le Costituzionaliste italiane :

Alessandra Algostino, Università degli Studi di Torino, Francesca Angelini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Adriana Apostoli, Università degli Studi di Brescia Mariangela Atripaldi, Università degli Studi di Roma Tre Luisa Azzena, Università di Pisa Stefania Baroncelli, Libera Università di Bolzano Cristina Bertolino, Università degli Studi di Torino Paola Bilancia, Università degli Studi di Milano Elena Bindi, Università degli Studi di Siena Francesca Biondi, Università degli Studi di Milano Chiara Bologna, Università degli Studi di Bologna Giuditta Brunelli, Università degli Studi di Ferrara Camilla Buzzacchi Università degli Studi di Milano Bicocca Maria Agostina Cabiddu, Politecnico di Milano Marina Calamo Specchia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Roberta Calvano, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Lorenza Carlassare, Università degli Studi di Padova Luisa Cassetti, Università degli Studi di Perugia Elisabetta Catelani, Università degli Studi di Pisa Ginevra Cerrina Feroni , Università degli Studi di Firenze Tanja Cerruti, Università degli Studi di Torino Adriana Ciancio, Università degli Studi di Catania Ines Ciolli, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Cecilia Corsi, Università degli Studi di Firenze Marilisa D’Amico, Università degli Studi di Milano Lidianna Degrassi, Universita’ degli Studi di Milano Bicocca Maria Elena Gennusa, Università degli Studi di Pavia Maria Cristina Grisolia, Università degli Studi di Firenze Tania Groppi, Università degli Studi di Siena Maria Pia Iadicicco, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Silvia Illari, Università degli Studi di Pavia Elisabetta Lamarque, Università degli Studi di Milano Bicocca Isabella Loiodice, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Laura Lorello, Università degli Studi di Palermo Stefania Mabellini, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Elena Malfatti, Università di Pisa Susanna Mancini, Università degli Studi di Bologna Valeria Marcenò, Università degli Studi di Torino Paola Marsocci, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anna Marzanati, Universita’ degli Studi di Milano Bicocca Ilenia Massa Pinto, Università degli Studi di Torino Anna Mastromarino, Università degli Studi di Torino Laura Montanari, Università degli Studi di Udine Donatella Morana, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Anna Moscarini, socia AIC, attualmente Consigliere Corte di Cassazione Angela Musumeci, Università degli Studi di Teramo Anna Maria Nico, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Ida Angela Nicotra, Università degli Studi di Catania Stefania Ninatti, Università degli Studi di Milano Bicocca Elisabetta Palici di Suni, Università degli Studi di Torino Anna Papa, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Barbara Pezzini, Università degli Studi di Bergamo Marta Picchi, Università degli Studi di Firenze Valeria Piergigli, Università degli Studi di Siena Anna Pirozzoli, Università degli Studi “Niccolò Cusano” Giovanna Pistorio, Università degli Studi di Roma Tre Anna Maria Poggi, Università degli Studi di Torino Margherita Raveraira, Università degli Studi di Perugia Carmela Salazar, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Lucia Scaffardi, Università degli Studi di Parma Giusi Sorrenti, Università degli Studi di Messina Paola Torretta, Università degli Studi di Parma Chiara Tripodina, Università del Piemonte Orientale Lara Trucco, Università degli Studi di Genova Patrizia Vipiana, Università degli Studi di Genova

Tania Groppi, Elisabetta Catelani, Ginevra Cerrina Feroni, Marilisa D’Amico

