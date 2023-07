Sono aperte le candidature per partecipare al progetto “TIC 4.0- tecnologie, identità di genere e competenze strategiche”, selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, di cui è capofila Enaip Piemonte ETS, la più grande agenzia formativa del Piemonte, insieme a una prestigiosa rete di partner composta da TIM, CIM4.0 e Cnos-Fap.

Con l’obiettivo di dare sempre più accesso alle donne nel campo delle ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), il progetto TIC 4.0 intende accrescere le competenze digitali e di career management di 150 donne tra i 18 e i 35 anni, attraverso l’erogazione di percorsi formativi gratuiti, seguiti da uno stage.

Ogni percorso sarà flessibile e personalizzato, sulla base delle competenze in ingresso e dei bisogni formativi della persona, delle sue caratteristiche e delle sue progettualità individuali, e rilascerà certificazioni riconosciute a livello europeo.

Le attività inizieranno nell’autunno 2023 e proseguiranno fino a settembre 2024.

Ogni destinataria potrà frequentare un percorso formativo di 300 ore, articolato in 2 moduli (di base e/o

avanzato) di 150 ore ciascuno, cui si aggiungeranno 150 ore di stage in azienda. Ogni percorso

rilascia certificazioni riconosciute a livello europeo.



I corsi

Alfabetizzazione informatica (modulo base)

Elementi operativi di informatica – lavorare in cloud e protezione dei dati (modulo base)

Tecniche di programmazione e sviluppo software (modulo avanzato)

Tecniche di User Experience Design (modulo avanzato)

Tecniche di web design (modulo avanzato)



Informazioni sul sito del progetto: https://mailchi.mp/bfb4a355499d/progettotic