“LA PUNTA DELLA LINGUA” è il “festival internazionale di poesia totale” che dal 2006, contando oltre 600 ospiti tra Autori e Autrici, si è svolto in vari luoghi d’Italia.

L’edizione 2023, dal 25 giugno al 3 luglio, tocca Ancona, Torino, Recanati, Jesi, Castelfidardo, Filottrano e Offagna. Nella serie di ANTEPRIME, quella del 1 giugno, ad Ancona (Carcere di Montacuto) ha comportato una gara in versi tra poeti/e liber* e detenut* del Laboratorio di poesia in carcere “Ora d’aria”, valida per il campionato nazionale della Lega italiana Poetry Slam LIPS. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Garante dei Diritti della Persona delle Marche. Ultima delle anteprime, il 15 giugno a Macerata (libreria Catap), programma ore 18-24 con non stop di letture: piccola notte bianca della Poesia.

Il 25 giugno, il Festival aprirà a Castelfidardo (Selva di Castelfidardo), alle h. 11.00, con una passeggiata nella selva a cura della Fondazione Ferretti.

Uno degli esiti creativi del Festival “La punta della Lingua”, è il concorso internazionale di videopoesia alla terza edizione “LA POESIA CHE SI VEDE organizzato dall’Associazione Nie Wiem e dedicato a FRANCO SCATAGLINI, poeta ed artista anconitano; la premiazione avverrà a giugno ad Ancona alla Mole Vanvitelliana.

Si legge: “il concorso si propone di esplorare il mondo italiano della videopoesia e i suoi autori e autrici. Ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni”. (Ancona Today, 21 marzo 2023)

Programma dettagliato e informazioni su: www.lapuntadellalingua.it