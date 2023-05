Lunedì 5 giugno dalle 16.30 alle 19.00 presso la Sala del Carroccio in Campidoglio sarà presentato il libro: “Lavoro diseguale: Voci, esperienze e immaginari delle donne” di Chiara Davoli e Valeria Tarditi. Introduce e coordina la Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Michela Cicculli.

Il libro – frutto di un progetto della Casa Internazionale delle Donne per la creazione di un osservatorio sul lavoro – riflette sulle disuguaglianze di genere in ambito lavorativo a partire dalle voci delle donne intervistate, dalle quali emerge la complessità dei grandi temi affrontati dalla letteratura femminista e delle rivendicazioni dei movimenti per le donne.

Sarà presente il servizio di traduzione in Lingua dei Segni Italiana – LIS del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Direzione Servizi alla Persona – realizzato dalla Cooperativa Sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.”