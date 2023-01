Comunicato della Casa internazionale delle donne:

La Casa Internazionale delle Donne è al fianco dell’Associazione Casa delle Donne Lucha y

Siesta, chiamata in tribunale per l’occupazione dell’immobile di via Lucio Sestio 10, per dire che

l’antiviolenza e i luoghi delle donne non si processano.



La lotta della Casa Internazionale delle Donne, infatti, è la lotta di Lucha y Siesta. In anni

recenti abbiamo combattuto insieme la logica della legalità senza giustizia, la logica

ragionieristica del pareggio di bilancio, che considera solo il danno economico e non quello

sociale. Insieme abbiamo combattuto per il riconoscimento politico e sociale del ruolo e delle

attività delle Case delle donne e di tutti i luoghi delle donne. È così che siamo riuscite a ottenere

il comodato d’uso gratuito per la Casa Internazionale delle Donne e per tutti i luoghi delle

donne, mentre Lucha ha ottenuto l’acquisto dell’immobile di via Lucio Sestio 10 da parte della

Regione Lazio.

Ma, a quanto pare, non è bastato e questi luoghi continuano a essere sotto attacco.

Per questo oggi siamo al sit-in di piazzale Clodio, davanti al tribunale, per sostenere le sorelle di

Lucha y Siesta, che non è solo punto di riferimento per le donne e per tutto il mondo

femminista, ma anche laboratorio politico e luogo riconosciuto dalla città, radicato nel quartiere

e sul territorio, in connessione con tutte le pratiche sociali e le realtà di movimento che si

trovano a Roma.

Per questo chiediamo a gran voce, insieme a Lucha, l’immediata assoluzione della presidente

dell’associazione e alla politica e alle istituzioni l’urgente conclusione del processo di

riconoscimento di Lucha y Siesta Bene Comune.