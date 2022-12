Il 19 dicembre, dalle ore 15.00, presso Palazzo Valentini, Sala Monsignor Luigi Di Liegro (via IV Novembre 119/a, Roma) in un evento dal titolo “Donna, immagine città” , studiose e professioniste di vari settori parleranno dell’importanza di azioni di promozione delle pari opportunità e di sensibilizzazione e

contrasto agli stereotipi e della situazione attuale delle donne in Italia e nel mondo.

“Donna, immagine città” è una community creata da: Integronomia, ergonomia / ingegneria dei fattori umani e sostenibilità; I.N.B.B., Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi, Consorzio Interuniversitario; Ergolab Unitus presso Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia; FEI, Federazione Esperantista Italiana.

Gli interventi introduttivi sono di Tiziana Biolghini, consigliera di Città Metropolitana di Roma per le Pari opportunità e di Monica Lucarelli, assessora di Roma Capitale alle Pari opportunità.