In occasione del 25 novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza di genere, Associazione Artemixia propone tre iniziative nelle date di 24, 25 e 30 novembre, dedicate alla sensibilizzazione su questo tema di emergenza sociale. Iniziative che vedranno scendere in campo insieme ad Artemixia anche numerose altre associazioni, istituzioni, Nova Coop S.C. e l’Arma dei Carabineri, oltre alle classi elementari degli Istituti Scolastici Ilaria Alpi e Regio Parco di Torino e alle allieve e agli allievi dell’Accademia Casa Bit nell’ambito del progetto per il superamento degli stereotipi di genere, razzisti e per il contrasto alla violenza.

Gli incontri sono inseriti all’interno del programma di Inneschi: azioni a catena contro la violenza nell’ambito della quarta edizione di Rosso Indelebile 2.2. – Insieme contro la violenza.

Si svolgeranno il 24 e 25 novembre a Parco Commerciale Dora. La sera del 24 con un’apericena di inneschi teatrali, controfavole e altre storie. Al termine della serata l’INSTALLAZIONE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA presente nella Piazza di Parco Commerciale Dora si illuminerà di rosso. Nella giornata del 25 saranno presenti gli stand per la presentazione al pubblico delle attività dedicate al contrasto alla violenza. Il 30 novembre, alla Biblioteca Civica Centrale con la collettiva d’arte contemporanea ROSSO INDELEBILE.

Inoltre, durante la settimana del 25 novembre, Gtt diffonderà sui monitor della metropolitana un video – prodotto da Artemixia, in collaborazione con il CCVD e la Città di Torino e realizzato da ACD Società Benefit – per la diffusione del numero gratuito 1522. Il numero è attivo 24 h su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Il video è visibile a questo link: https://youtu.be/vlKL2gf8GRw

Le collaborazioni e i patrocini

Gli incontri sono frutto della collaborazione con Nova Coop S.C., Parco Commerciale Dora, Gruppo formazione CCVD aderente al progetto (Amref Health Africa Torino, Casa delle Donne Torino, Cooperativa Mirafiori, Me.Dia.Re, Moica Piemonte, Se non ora quando? Torino), Biblioteche Civiche Torinesi, ACD Società Benefit e con la partecipazione di Emma Onlus, Rete al Femminile Torino, La voce di una è la voce di tutte e Arma dei Carabinieri. Il progetto è patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale Piemonte e sostenuto dalla Città di Torino, dalla Circoscrizione 4, dalla Circoscrizione 1 e dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese.

Il progetto per le classi elementari è stato promosso da Artemixia, CGIL Torino e coordinamento politiche di genere, Flc Torino, CGIL Torino e coordinamento donne in collaborazione con, Filcams Torino, Filt Torino e Slc Torino

Installazione Insieme Contro la Violenza illuminata di Rosso

Programma dettagliato

24 novembre ore 18.00 – Parco Commerciale Dora – via Livorno 52

DORA SI RACCONTA – apericena con inneschi teatrali, controfavole e altre storie presso il FiorFiore Café di Ipercoop Parco Dora Torino (prenotazione necessaria). Le Controfavole, realizzate dalle classi elementari degli Istituti Scolastici Ilaria Alpi e Regio Parco di Torino nell’ambito del progetto per il superamento degli stereotipi di genere, razzisti e per il contrasto alla violenza promosso da Artemixia, verranno recitate a più voci da 13 giovani allieve e allievi dell’Accademia Casa Bit.

Con la partecipazione di Angela Vuolo e delle performer Margaret Lanterman, Cristina Schembari, Claudia Appiano.

Interventi a cura di Carla Bezzegato, Responsabile di Zona Politiche Sociali Nova Coop, Sara Cariola, Vicepresidentessa Circoscrizione 4, Anna Zucca, Presidentessa Emma Onlus Centri Antiviolenza e Rosalba Castelli, artivista, Vicepresidentessa Artemixia Aps e direttrice artistica di Rosso Indelebile.

Momento culminante, alla fine della serata: l’accensione con luce rossa dell’impronta dell’INSTALLAZIONE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. L’opera, inaugurata nella piazza di Parco Dora lo scorso 25 novembre, è stata ideata da Rosalba Castelli e Anna Olmo, realizzata grazie a Denis Valarin e ha visto il contributo di moltissime persone.

25 novembre – Galleria Parco Commerciale Dora – via Livorno 52

INNESCHI azioni a catena contro la violenza – durante tutta la giornata saranno presenti stand per la presentazione al pubblico delle attività dedicate al contrasto alla violenza messe in campo da CARABINIERI – NOVA COOP – EMMA ONLUS – ARTEMIXIA + gruppo formazione CCVD aderenti al progetto INNESCHI

Interventi a partire dalle ore 16.30 a cura di Jacopo Rosatelli, Assessore Pari Opportunità Città di Torino e Presidente CCVD, Alberto Re Presidente Circoscrizione 4, Carla Bezzegato, Responsabile di Zona Politiche Sociali Nova Coop, Emanuele Manca, Direttore Parco Commerciale Dora, Gloria Pecoraro CGIL Torino, Rosalba Castelli Vicepresidentessa Artemixia, Silvia Sinopoli Vicepresidentessa E.M.M.A. Onlus.

30 novembre ore 18.00 – Biblioteca Civica Centrale – via della Cittadella 5

Inaugurazione Collettiva d’arte contemporanea ROSSO INDELEBILE – facente parte del progetto INNESCHI: azioni a catena contro la violenza

24 artiste, artisti e performers si esprimono attraverso il mezzo artistico e l’espressione corporea sui temi della violenza di genere e domestica declinata in ogni sua forma. Dalla violenza domestica assistita, stereotipi di genere, violenza psicologica, disparità economica di genere, hate speech, cat calling, revenge porn, gender gap, victim blaming, violenza sessuale allo scenario di violenza della guerra che rappresenta l’apoteosi di ogni violenza, l’istituzionalizzazione della stessa.

Interventi a cura di Ilaria Gritti, Coordinatrice alla Cultura della Circoscrizione 1 e Rosalba Castelli.

La mostra è visitabile fino al 9 dicembre 2022 negli orari di apertura della Biblioteca.

Partecipano alla collettiva: Marzia Ciliberto, Eva Caresio, Deborah Joy Bormann, Valentina Rossi, Durandetto Letizia, Sara Francesca Molinari, Silvana Statile, Giovanna Mavilia, Vincenzo Caucci, Angelo Caforio, Salvatore Varveri, Dolores Chinea, Claudio Bellino, Anna Olmo, Rosalba Castelli, Alessandra Ferrua, Carola Palazzi Trivelli, Luca Maria Aquilano, Mjelancolia, Pamela Sara, Marco Longo, Marake, Vadis Bertaglia.

Performers: Rosalba Castelli, Margaret Lanterman, Claudia Appiano, Cristina Schembari, Sara Francesca Molinari, Claudio Bellino.

Per info associazione.artemixia@gmail.com