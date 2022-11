Il 25 novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella sala della Protomoteca in Campidoglio si terranno, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, tre tavole rotonde organizzate dal l’Assessorato alle Pari Opportunità.

1. “Il contributo delle istituzioni nelle azioni per l’ eliminazione della violenza di genere” moderato da Michela Cicculli, presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale, con la partecipazione di: Valeria Valente, senatrice, Eleonora Mattia, consigliera e presidente della commissione Pari opportunità, lavoro, formazione e politiche giovanili della Regione Lazio, Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina Roma Capitale, Elena Bonetti, deputata – in collegamento da remoto, Maura Cossutta, presidente Casa Internazionale delle Donne.

2. “Il ruolo delle imprese nel proporre iniziative a supporto dei percorsi di uscita dalla violenza”

3. “La comunicazione e i media: l’importanza delle parole nello sconfiggere gli stereotipi nel racconto della violenza“.

Conclusioni del sindaco Roberto Gualtieri.

Chiusura dei lavori con l’intervento artistico a cura di Fatima Scialdone ed Eduardo Mojano.

Per registrarsi accedere al seguente link https://forms.office.com/r/KneSZXaDTs

Il programma completo della giornata: