La Rassegna “EUROPA – CINEMA al femminile”, II edizione, si svolge all’Institut français Le Grenoble, Napoli (Via Francesco Crispi, 86) con ingresso libero (fino ad esaurimento posti) con 7 appuntamenti: tutti i giovedì dal 3 novembre al 15 dicembre

L’inaugurazione giovedì 3 novembre, alle ore 17.30, con la presentazione della Console di Francia a Napoli Lise Moutoumalaya, l’esposizione delle creazioni sartoriali Evalab, il concerto al pianoforte con Paola Volpe, la proiezione del film “Slalom” di Charlene Favier.

La rassegna “Europa – Cinema al femminile” riunisce le opere di registe che, da diversi Paesi d’Europa, si

incontreranno a Napoli. La seconda edizione del Festival, realizzata con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission, scandirà i mesi di novembre e dicembre, con sette eventi, uno a settimana. “Lo scopo della rassegna – spiega l’ideatrice Antonella Di Nocera – è celebrare l’interscambio culturale, le idee e la creatività delle donne europee per le quali diventare regista è un percorso più

difficile dei loro colleghi. E gli esiti di questi percorsi sono ormai straordinari, come testimoniano i premi assegnati nei maggiori festival a film di registe donne. Verranno proiettati titoli importanti che non arrivano nei circuiti canonici della distribuzione e le registe saranno in sala per dialoghi con il pubblico, incontri con gli studenti di scuole e atenei, tavole rotonde con personalità di spicco del cinema”.

“La II edizione – spiega la direttrice Elisa Flaminia Inno – supporta inoltre le donne iraniane nella battaglia per la conquista dei diritti, con un omaggio al taglio di capelli diventato simbolo della rivoluzione e che è rappresentato nella locandina della rassegna”.



Leggi il programma