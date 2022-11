XXIII° PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE “IL PAESE DELLE DONNE” – 2022

dedicato all’artista cilena Maria Teresa Guerrero (Maitè)

PREMIO Redazione “Marina Pivetta”

Raffaella Scarpa, Lo stile dell’abuso. Violenza domestica e linguaggio, Treccani libri 2021.

PREMIO Opere miste “Franca Fraboni”

Anna Maria Farabbi, Il canto dell’altalena. L’oscillazione della figura tra il gioco e il mito; seguìto da La tela di Penelope, AL3VIE 2021.

PREMIO Pubblicazioni istituzionali

Paola Cecchini, Terra promessa – il sogno argentino. Vol. I-II, Consiglio Regionale delle Marche (Quaderni, XI, n. 77) 2006.

GRADUATORIA 2022

Sezione SAGGISTICA

1° Gioia Virgilio e Silvia Lolli: Donne e Sport. Analisi di genere continua, I Libri di EMIL 2021.

2° ex aequo:

a. Giorgia Bernardini, Velata. Hijab, sport e autodeterminazione, Capovolte 2022.

b. Margherita Cassia, Ulpia Severina Augusta. Domina e dea, Edizioni Quasar 2022.

Segnalazioni Saggistica:

Bruna Bertolo, Le donne nella Shoah Susalibri 2022

Cristina Gramolini et All, Noi, le lesbiche. Preferenza femminile e critica al transfemminismo, Il Dito e la Luna 2021.

Fortunata Romano, Stati depressivi delle donne. I Fattori socioculturali, Collana dell’Associazione per il Museo di Storia della Psichiatria San Lazzaro (RE) 2021.

Irene Giacobbe, Non ci provare. Un secolo di coraggio femminile, All Around srl 2021.

Liviana Gazzetta (a cura di), Femminismo mazziniano. Una idea di emancipazione nell’Italia postunitaria (1868-1888), Scaffale del femminismo 2022.

Manuela Mellini, La strada si conquista. Donne, biciclette e rivoluzioni, Capovolte 2021.

Maria Grazia Cataldi, Creature da palcoscenico. Le donne nel teatro: da personaggi a protagoniste, Editoriale scientifica 2022.

Nadia Ciani, Vivere nel fascismo a Terni e non solo, Il Formichiere 2021.

Sezione NARRATIVA

1° non assegnato

2° ex aequo:

a. Carla Guidi, Estetica anestetica. Il corpo, l’estetica e l’immaginario nell’Italia del Boom economico e verso gli anni di Piombo, Robin 2018.

b. Silvia Favaretto, Verde laguna. Una storia vera nella Venezia del Novecento, Mazzanti libri 2022.

Segnalazioni Narrativa:

Elisabetta Baldisserotto, Ritratti di donne, Terra d’Ulivi edizioni 2020.

Mimma (Domenica) D’Angelo, Tuo e tutto ciò che resta…; illustrazioni di Giovanni Pace, L’Erudita edizioni 2021.

Tommasina Soraci, Centocinqueminuti. Briciole di vita ordinaria, Era Nuova 2020.

Rosella Bennati, L’ultima duchessa in Campidoglio, All round srl 2022.

Sezione POESIA (premio unico):

Rahma Nur, Il grido e il sussurro, Capovolte 2022.

Segnalazioni Poesia:

Margherita Parrelli, Incontro. Poesie, La Vita felice 2022

Rossella (Maria Rosa) Caleca: La stagione accanto, Samuele edizioni, 2021.

Sezione TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO

Tesi magistrali

1° ex aequo:

a. Maria Laura Bartoli, Le poche feroci. Violenza Politica, Emancipazione Femminile e Parità negli anni di piombo, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Relatrice Fiorenza Taricone, 2020-2021.

b. Martina Petti, Battista Sforza nella prospettiva della storia di genere, Università di Urbino Carlo Bo, 2021-22.

Tesi triennali:

Sara Martinelli, Storia di Hester: poemetto sacro in terza rima di Lucrezia Tornabuoni, Università di Urbino Carlo Bo, 20-22.

Segnalazioni Tesi di Laurea e di Dottorato

Anna Tari, La seconda guerra mondiale e le marocchinate subite dalla popolazione femminile, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Relatrice Fiorenza Taricone, 2020-21 (Tesi magistrale).

Maria Palombo, Il pensiero politico di Dora Melegari, Università di Cassino e Lazio Meridionale, 2003-04 (vecchio ordinamento quadriennale) (Tesi magistrale).

Valeria Di Giovanni, Matelda nei canti edenici della Commedia dantesca: letture e studi, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 2012-2022.

Sezione ARTI VISIVE

1° e 2° non assegnati

Sezione LETTERATURA INFANTILE

1° e 2° non assegnati

Segnalazione Arti visive:

Carla Saracini e Chiara Spinelli, Il mare è…, Kurumuni ed. 2021.

