Organizzata dall’associazione Rete per la Parità – con il patrocinio dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, FICLU-Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO e Società italiana di Storia dello Sport, si è svolta il 19 ottobre, a Roma, in Campidoglio, l’iniziativa “Donne, sport e parità di genere. Sensibilizzare e ducare” per denunciare le profonde disparità di genere che ancora esistono nel mondo sportivo.

Le atlete, per la Rete per la Parità, sono discriminate nella retribuzione, soggette a stereotipi e quasi del tutto assenti nei ruoli chiave degli organi di governo, Coni, Federazioni e gran parte delle organizzazioni del settore. Le pari opportunità sono quindi necessarie anche nello sport che deve essere strumento di formazione e di contrasto alla violenza.