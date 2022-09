Mancano pochi giorni alla presentazione del progetto ideato dall’associazione Donne di carta e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, che si svolgerà il 28 settembre a Napoli nel Cortile del Plesso Scolastico “Annalisa Durante” a Piazzetta Forcella.

Saranno coinvolte due città del sud: Napoli e Bari in un vero e proprio viaggio di formazione che inizia ad ottobre 2022 per terminare ad aprile 2023, prevedendo seminari e laboratori di confronto e di approfondimento sull’educazione alla lettura.

L’idea nasce dai principi espressi nella Carta dei Diritti della Lettura, ideata nel 2011 dall’Associazione Donne di carta, in cui si rivendica la lettura come un diritto – e non un privilegio – da esercitare in ogni momento della vita perché leggere è una palestra di costruzione permanente della persona.

Un percorso articolato che consente la partecipazione in presenza e/o in remoto aperto a tutt*: biblioteche, scuole, librerie, genitori e insegnanti, educatori ed educatrici impegnati ad accompagnare ragazze e ragazzi dai 6 ai 10 anni nel percorso di crescita nel mondo dei libri e della lettura.

“La Napoli- Bari della lettura” è anche una direttrice virtuale che consente a tutti i soggetti che promuovono la lettura e i libri, dalla fabbricazione alla vendita, di condividere esperienze, eventi e libri dedicati alla Letteratura dell’Infanzia grazie anche ad una piattaforma web che darà visibilità alla realtà dei territori, costruendo un ponte tra le due regioni.

Nel corso dell’incontro del 28 settembre verranno anche presentati i progetti e le attività del Polo di infanzia per la lettura Annalisa Durante “Leggere a Forcella” e interverranno i rappresentanti degli enti con cui il progetto è in collaborazione: Maura Striano, Assessora alla famiglia del Comune di Napoli, Roberto Marino e Maria Caniglia, Presidenti della 2 e 4 Municipalità, Giuseppe Perna dell’associazione Annalisa Durante, Stefania Coricelli Dirigente I.C. “Adelaide Ristori”, Ciro Castaldo della Fondazione Banco di Napoli, Amalia Maria Amendola responsabile Cepell Lettura, Silvia Bazzocchi, Teresa Lucente, Giovanna Marrone dell’associazione Donne di carta. Le conclusioni saranno a cura dell’on. Paolo Siani, e saluti del Sindaco Prof. Gaetano Manfredi.