Sul canale YouTube dell’associazione Il Paese delle Donne Maria Paola Fiorensoli ha intervistato ISABELLA PERETTI e STEFANIA VULTERINI che, insieme a LEA MELANDRI e AMBRA PIRRI, sono le curatrici della collana “Sessismo e Razzismo” di Futura.

La Collana conta 30 editi, tutti di particolare impegno e attualità; riguarda ricerche antropologiche, sociali e storiche; dà voce alle Autrici e alle protagoniste delle loro narrazioni in un’ottica femminista aperta e trasversale; indaga la matrice del sessismo e del razzismo rintracciabile nel dominio maschile sulle donne. Presentazione degli ultimi editi: “Archivi dell’acqua salata-stragi di migranti e culture pubbliche” (Pamela Marelli, 2021); “Donne senza Stato-La figura della rifugiata tra politica e diritto” con un saggio di Jane Freedman (Ilaria Bioiano, Giorgia Serughetti, 2020); “Separate in casa-Lavoratrici domestiche, femministe e sindacaliste: una mancata alleanza” (a cura di Beatrice Busi, 2020). La Collana è tra le promotrici di FEMINISM – Fiera dell’editoria delle donne, appuntamento annuale della Casa internazionale delle donne (Roma) in cui PERETTI e VULTERINI operano anche attraverso l’Associazione LE SCONFINATE. (MPF)

Si tratta del terzo incontro con Futura. I precedenti: n. 1 (7/6/2021) e n. 2 (21/6/2021)