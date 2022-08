Dalla piuma all’algoritmo. La cura della trasmissione.

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa Dobbs vs Jackson Women’sHealth Organization rovescia la sentenza Roe v. Wade, smantellando così la protezionecostituzionale per il diritto all’aborto negli Stati Uniti. La decisione avrà un impatto profondoe devastante.Nel nostro ruolo di organizzazioni europee della società civile che lavorano a livello locale eglobale per alla […]