Verrà presentata lunedì 18 luglio, presso il MAXXI di Roma, l’iniziativa L’uguaglianza del lavoro, organizzata dalla Regione Lazio in occasione della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro – istituita con la legge regionale n. 7 del 2021 sulla parità salariale.

L’evento, infatti, prosegue il percorso tracciato da Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio, promotrice della legge e di molte iniziative colte al sostegno e alla valorizzazione delle competenze delle donne.

“L’Inps conferma disparità del 25% tra retribuzione media maschile e femminile, gap che porta le donne a rinunciare al proprio lavoro in favore di quello del papà in presenza di figli. Con la legge regionale 7/2021 sulla parità salariale e la promozione del lavoro qualità e stabile delle donne, che ha reso il Lazio un’eccellenza sotto il profilo delle politiche di genere e pari opportunità, vogliamo cambiare questa tendenza – dichiara la Mattia –; lunedì sarà l’occasione per fare un primo bilancio, a un anno dall’approvazione in Consiglio regionale, e rilanciare la sfida di declinare la normativa in ogni posto di lavoro, scuola, famiglia. Lo faremo insieme a tante compagne di viaggio che, in molti casi, hanno contributo ad arricchire il testo: una rete di donne qualificate, rappresentanti di categorie e mondi produttivi, ricercatrici, amministratrici, ecc. per guardare a un futuro del mercato del lavoro con coraggio”.

Tanti gli interventi previsti all’interno delle tre tavole rotonde che animeranno la giornata. Si passerà infatti dal primo panel “Leadership, rappresentanza e democrazia” a quello dedicato alla “Cultura paritaria del lavoro”, fino a “Tempi e spazi delle città, l’amministrazione pubblica oltre il tetto di cristallo”.

La testimonial dell’evento sarà la celebre attrice ed ex co-conduttrice di Sanremo 2022 Lorena Cesarini che, dopo la battaglia contro il razzismo di cui si è fatta portavoce anche sul palco dell’Ariston, fa sua anche la lotta per le pari opportunità.

A moderare l’evento, invece, sarà la giornalista Maria Lombardi.

A livello istituzionale, saranno presenti: Daniele Leodori (Vice Presidente e Assessore Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio); Claudio Di Berardino (Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale della Regione Lazio); Monica Lucarelli (Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Roma Capitale); Marietta Tidei (Presidente XI Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Startup, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio Regionale del Lazio); Wanda D’Ercole (Direttrice Generale Regione Lazio).

L’evento potrà essere seguito in streaming dalla pagina Facebook della Regione Lazio