Al XXXIV Salone Internazionale del Libro si è svolta la Premiazione delle vincitrici del XVII Concorso Lingua Madre.

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone internazionale del Libro di Torino, ideato nel 2005 da Daniela Finocchi e diretto alle donne migranti (o di origine straniera) residenti in Italia, con una sezione per le donne italiane che vogliano raccontare le donne straniere che hanno conosciuto, incontrato e che abbiano saputo trasmettere loro “altre identità”. Per dare voce a chi abitualmente non ce l’ha ma ha molto da dire, come donna e come migrante.

Venezuela, Romania e Nigeria: sono questi i Paesi di provenienza delle prime classificate.

Diana Paola Agámez Pájaro (Venezuela)

Prima Classificata

con il racconto Il mio corpo: un posto felice



Seconda Classificata

Adelina Zărnescu (Romania)

con il racconto Un altro racconto di migrazione che la gente non avrà troppa voglia di leggere



Terza Classificata

Chiamaka Sandra Madu (Nigeria)

con il racconto Lame in libri



Premio Speciale Donne Italiane a Barbara Pennisi

Premio Sezione Speciale Donne Italiane

Barbara Pennisi (Italia)

con il racconto Noi



Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Margarida De Oliveira Freitas (Brasile)

con la fotografia Proiettarsi nel futuro con la propria esistenza



Premio Speciale Slow Food Terra Madre

Mahnaz Hassanlou (Iran)

con il racconto AlìGhiero



Premio Speciale Torino Film Festival

Sofia Spennacchio (Francia)

con il racconto Amsonie Blu

Sara Ben Brahim (Tunisia)

Premio Speciale Giuria Popolare

con il racconto Fiorire al mondo.