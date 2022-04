PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA – X EDIZIONE LA VOCE DELLA DONNA

ONLINE IL BANDO 2022

Dal 30 marzo al 29 ottobre è aperto il bando di concorso per autrici e autori di teatro Premio Ipazia alla nuova Drammaturgia, lanciato da Schegge di Mediterraneo, Museo Biblioteca dell’Attore e Festival dell’Eccellenza al Femminile, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Download del bando al link http://www.eccellenzalfemminile.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando-Premio-Ipazia-Nuova-Drammaturgia-2022-X-edizione.pdf

Giunto alla X edizione il Premio di quest’anno è dedicato al tema La Voce della Donna. Seguendo gli obiettivi di sviluppo del piano Next Generation EU, Il Festival dell’Eccellenza al Femminile – che lo scorso anno era intitolato Next Generation Women – intende argomentare la questione di genere proprio nello specifico teatrale, proponendosi come luogo deputato per nuove visioni artistiche, sperimentazione di linguaggi, nuovi modelli inclusivi e ruoli lavorativi, e un diverso rapporto con lo spettatore; luogo d’incontro, concentrazione e condivisione di attrici, registe, artiste, scrittrici, compagnie, performer, drammaturghe di ogni età, con la missione di attrarre e promuovere nuovi talenti.

Il momento di cambiamento epocale, dettato dalla pandemia e da una situazione internazionale sempre più instabile, impone una riflessione sul ruolo della donna come punto di riferimento. In questo momento storico la voce della Donna diventa protagonista del Futuro.

La Voce della Donna è quindi agente di questo cambiamento, nel significato di strumento artistico, politico e professionale per comunicare, chiedere, denunciare, ascoltare esprimere un diritto negato, un abuso, la violenza, la paura, la dignità e l’autorevolezza, la gioia, la forza, la determinazione, il cambiamento.

Nato nell’Edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile, il Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia da ormai 10 anni svolge la sua attività di promozione delle opere nuove del Teatro italiano tese a valorizzare la figura femminile, grazie a un Comitato / Giuria così formato (in ordine alfabetico): ADRIANA ALBINI, Scienziata, Dir. Scientifico Fondazione MultiMedica Onlus – Docente Patologia Generale, CONSUELO BARILARI, Regista Direttrice Festival dell’Eccellenza al Femminile, CATERINA BARONE, Grecista, Docente Drammaturgia Antica, Università di Padova, Vice Presidente Giuria, GIANFRANCO BARTALOTTA, Docente Processi Formativi nel Teatro Università Roma Tre, Direttore Rivista Teatro Contemporaneo e Cinema, STEFANO BIGAZZI, Giornalista La Repubblica, GIULIANA MANGANELLI, Critico Teatrale Il Secolo XIX, traduttrice, regista, CARLA OLIVARI, Presidente Associazione Amici del Museo Doria, EUGENIO PALLESTRINI, Presidente Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO, Storica dell’Arte, già Sovrintendente Beni Storici e Culturali Liguria, SILVANA ZANOVELLO, Giornalista Critico Teatrale Il Secolo XIX, Presidente Giuria.

Insieme ai membri del Comitato Premio Ipazia sono intervenute alla presentazione del nuovo bando – mercoledì 30 marzo, presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova – tre donne impegnate in tre diversi mestieri in cui è prioritario l’uso della voce: IRENE CELLE, cantante lirica soprano, GABRIELLA DE FILIPPIS, avvocata penalista vice presidente della Consulta Femminile di Genova e RAHEL SAYA, giornalista afghana profuga a Genova.

www.eccellenzalfemminile.it

INFO

TEL. 010 6048277

segreteria@eccellenzalfemminile.it