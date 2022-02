Dopo le notizie drammatiche di questa mattina sull’invasione militare russa dell’Ucraina, si susseguono le dichiarazioni politiche e ai balconi di molti palazzi istituzionali sono state esposte le bandiere della Pace. Moltissime le manifestazioni e presìdi si stanno organizzando in tutta Italia.

Oggi pomeriggio a Roma, alla Casa internazionale delle Donne (via della Lungara, 19) ci sarà un’assemblea straordinaria.

Sempre a Roma è prevista la manifestazione contro l’aggressione militare della Russia in Ucraina (promossa dalla Rete italiana Pace e Disarmo). Si terrà in piazza Santi Apostoli sabato 26 febbraio alle ore 11.

Il comunicato della segreteria nazionale dell’Anpi:

“È un atto di guerra che nega il principio dell’autodeterminazione dei popoli, fa precipitare l’Europa sull’orlo di un conflitto globale, impone una logica imperiale che contrasta col nuovo mondo multipolare, porta lutti e devastazioni. … La segreteria nazionale dell’Anpi auspica che non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all’invasione, che si lavori per l’immediato cessate il fuoco riaprendo un canale diplomatico, che l’Italia rimanga fuori da ogni operazione bellica nel pieno rispetto dell’art. 11 della Costituzione, che l’Unione Europea, la Russia, gli Stati Uniti d’America e la Nato ripensino criticamente ad una politica che negli ultimi 15 anni ha determinato crescenti tensioni e incomprensioni… ‘associazione dei Partigiani fa appello alle forze sociali e politiche e a tutti i cittadini per una immediata e grande mobilitazione unitaria per il ritiro delle forze armate russe dall’Ucraina e per la pace, a cominciare dalla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 26 febbraio”.

Presìdi contro la guerra e per la pace si stanno organizzando in molte città. Questi i primi appuntamenti:

ROMA giovedì 24 febbraio ore 15.00 presidio organizzato dalla comunità ucraina davanti all’ambasciata russa.

MILANO, giovedì 24 febbraio ore 18.00 in piazza della Scala (indetto da Cgil Cisl e Uil, Arci, Anpi e Acli)

FOGGIA, giovedì 24 febbraio ore 18.00 davanti al Pronao della Villa Comunale (organizzato da ACLI – Ambasciata di pace, ANPI – ARCI – ARCI GAY “Le bigotte”, AUSER, Caritas diocesana di Foggia, CGIL – CISL- UIL, Fondazione Buon Samaritano, Fratelli della Stazione, La Merlettaia, LEGAMBIENTE Circolo Gaia, LIBERA, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Articolo Uno Mdp, Link, Ottavia, Unione degli studenti, Trash Challange”)

GENOVA, sabato 26 febbraio alle 16,30 in largo Pertini (organizzato da Amnesty Genova, Emergency Genova, Arci Genova e Ora in silenzio contro la guerra)

SICILIA, Presidio per la pace sabato 26 febbraio in piazza Politeama a Palermo e in Piazza Federico di Svevia a Catania.

NAPOLI, sabato 26 febbraio alle ore 11 in Largo Berlinguer (promossa da Cgil, Cisl e Uil Napoli, ANPI – Comitato Provinciale di Napoli, ADOC, AsCenDeR, Articolo Uno, Articolo 21 Campania, Comitato Pace e Disarmo, Comunità Palestinese in Campania, Fondazione Famiglia di Maria, Fondazione Giancarlo Siani, Hamef, Legambiente Campania, Libera Campania, Alex Zanotelli Missionario Comboniano, Associazione Nigeriani in Campania, Associazione Senegalesi Napoli, Psichiatria Democratica, Quartiere Via Nova, Refugees Welcome Napoli, Scuola di Pace, Terra di Confine, Unione degli Universitari, Uniti, Un Ponte per, Vivendo Ponticelli)

Dal sito PERLAPACE.IT un primo elenco delle manifestazioni di associazioni pacifiste che si stanno organizzando in tutta Italia:

Manifestazione SI alla Pace, NO alla guerra!

Quando: Giovedì 17 febbraio, ore 17.30

Dove: Piazza SS. Apostoli, Roma

Organizzato da Comunità di Sant’Egidio

Presidio Reggio Emilia: presidio contro la guerra!

Quando: Giovedì 17 febbraio, ore 18.30

Dove: Piazza Prampolini, Reggio Emilia

Organizzato da Casa Bettola CCA, Lab AQ16, Città Migrante

Presidio SI alla Pace, No alla guerra!

Quando: Giovedì 17 febbraio, ore 20.30

Dove: Piazza Caricamento, Genova

Organizzato da Comunità di Sant’Egidio

Presidio No alla guerra! La Pace è la via!

Quando: Venerdì 18 febbraio, ore 17.30

Dove: Piazza San Secondo, Asti

Organizzato da Rete Welcoming Asti

Manifestazione Brescia in piazza per la pace

Quando: Venerdì 18 febbraio, ore 17.30 (da confermare)

Dove: Piazza Paolo VI, Brescia

Organizzato da Associazioni nonviolente bresciane

Assemblea Comitato per la Pace di Bari

Quando: Venerdì 18 febbraio, ore 19.00

Dove: Casa dei Padri Comboniani, Bari

Organizzato da Comitato per la Pace di Bari

Manifestazione in piazza per la Pace

Quando: Sabato 19 febbraio, ore 16.00

Dove: Piazza Gavinana (Globo), Pistoia

Organizzato da Enti, associazioni e cittadini per la Pace

Presidio contro la guerra in Ucraina

Quando: Sabato 19 febbraio, ore 17.30

Dove: Piazza Santa Maria Maggiore, Trento

Organizzato da sigle, associazioni e con i sindacati confederati

Manifestazione per la Pace in Ucraina

Quando: Venerdì 25 febbraio, ore 17.30

Dove: Piazza Palazzo di Città di Torino, Torino

Organizzato da Comunità di Sant’Egidio

Giornata nazionale di mobilitazione contro l’escalation militare in Ucraina

Quando: Sabato 26 febbraio, tutto il giorno

Dove: Presidi davanti a municipi e alle prefetture

Organizzato da Peacelink.it

Corteo Prepariamo la Pace

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 10.00

Dove: Piazza Garibaldi, Cagliari

Organizzato da Coordinamento Provinciale Costruiamo la Pace

Presidio per la pace a Taranto

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 11.00

Dove: Via Anfiteatro 8, Taranto

Organizzato da Comitato per la Pace

Presidio per la pace a Lecce

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 11.00

Dove: Piazza Sant’Oronzo, Lecce

Organizzato da Peacelink nodo di Lecce

Presidio La guerra non è mai la soluzione

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 11.00

Dove: Piazza Castello, Torino

Organizzato da Coordinamento AGITE

Presidio No Guerra

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 10.00

Dove: Ponte a Santa Trinita, Firenze

Organizzato da Casa dei Diritti dei Popoli

Presidio Contro tutte le guerre – contro tutti gli eserciti

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 14.00

Dove: Piazza di San Marco, Roma

Organizzato da Rete Antirazzista

Presidio Si alla Pace – No alla guerra!

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 16.00

Dove: Piazzale Donatori di Sangue, Venezia-Mestre

Organizzato da InMARCIA Per la Pace

Sit-in X la Pace

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 16.00

Dove: Via fratelli Piol, Rivoli (TO)

Organizzato da Cittadini di Rivoli

Presidio Fuori la guerra dalla Storia

Quando: Sabato 26 febbraio, ore 16.30

Dove: Piazza del Duomo, Siena

Organizzato da Rete Donne Siena