Dal 2015, l’11 febbraio si celebra l’Internazional Day of Women and Girls in Science, con la quale l’ONU “promuove la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali.”

I traguardi e le sfide in materia, anche nella UE, sono state ricordate da Fabiola Giannotti, responsabile del CERN di Ginevra, che ha sottolineato come l’alto valore economico della scienza e della ricerca scientifica s’accompagni a quello sociale.

L’art. 3 della Costituzione italiana, come ha sottolineato la Ministra Valeria Fedeli, parla di rimuovere qualsiasi ostacolo impedisca la piena uguaglianza tra uomini e donne, ma ancora la strada è lunga, meno del 20% delle laureate ha studiato materie Stem e persistono pregiudizi d’incompatibilità sul binomio “donna e scienza” a fronte di molte espressioni del genio femminile in quel campo.

In questa giornata internazionale lo sguardo sui veti e le limitazioni e gli impedimenti all’istruzione femminile, in generale, all’esclusione o penalizzazione delle donne nelle rispettive carriere non ci si può dimenticare che sussistono paesi in cui il diritto a istruirsi e istruire sconta discriminazioni, sopraffazioni e pericolo anche di vita.

Ci sono voci e pagine che non scadono mai, perciò ricordiamo quella di Malala, Premio Nobel per la Pace 2014 che in Pakistan ha sfidato, senza armi, con la forza del suo carattere e della sua intelligenza, il potere talebano; lo stesso tornato al governo in Afghanistan con riproposizione dei veti e delle discriminazioni verso le donne in generale e l’istruzione in particolare, da sempre strumento di miglioramento personale e presa di parola.

Le lezioni proibite, di Suraya Sadeed (Piemme, 2012), sono purtroppo pagine quanto mai attuali.

In occasione dell’Internazional Day of Women and Girls in Science, sul nostro canale YouTube Associazione Paese delle Donne, intervista alla F.I.L.D.I.S., che in questi giorni compie 100 anni: unica associazione di donne laureate e diplomate in istituti superiori sul territorio nazionale, e in rete con associazionismo internazionale similare.

Partecipano Mariella Ubbrìaco (presidente nazionale); Gabriella Anselmi (presidente ALEF) e la docente Fiorenza Taricone autrice del primo studio sulla federazione “Una tessera del Mosaico” (1995).