WILPF Italia comunica che venerdì 21 gennaio 2022 – in Campo de’ Fiori (angolo Via dei Baulari), ore 16.30-19.30

sit in CONTRO IL RISCHIO DEL NUCLEARE IN EUROPA.

La Francia sia portatrice dei suoi storici valori di solidarietà e fratellanza e dismetta le centrali nucleari.

Venerdì 21 gennaio 2022, data della decisione in seno alla Commissione Europea sull’inclusione o meno di nucleare e gas, consapevoli del fatto che la Francia è il Paese capofila della scelta pro-nucleare, manifestiamo presso l’ambasciata di Francia, per segnalare la nostra contrarietà alla decisione di inclusione.

Come associazioni con un impegno storico per il disarmo e per il contrasto dell’ecocidio, abbiamo seguito con attenzione il tipo di scelte che il nostro governo e l’Unione Europea hanno o stanno assumendo per attuare la cosiddetta transizione ecologica.

Da almeno un anno abbiamo posto il problema del rischio della scelta in favore del nucleare civile. Abbiamo a dicembre scritto alla Commissione Europea, agli europarlamentari dello schieramento Verde e Socialista, al premio Nobel Giorgio Parisi e a gennaio al Premier Draghi. Abbiamo organizzato sit in davanti al Ministero della Transizione Ecologica e davanti al Ministero dell’Economia e organizzato dibattiti online.

Il 22 gennaio, inoltre, sarà il primo anniversario dell’entrata in vigore del TPAN (Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari), che l’Italia non ha ratificato – come la maggioranza dei Paesi del’Unione Europea – salvo l’Austria, l’Irlanda e Malta, Paese rappresentato dalla nuova Presidente del Parlamento UE, anche di questo parleremo.

Chiediamo che le risorse economiche dell’Unione, presieduta dalla Francia, siano indirizzate ad una ricerca coraggiosa, mirata a soluzioni di vera conversione ecologica, sia rispetto alle fonti energetiche che ai modi di organizzare produzione e consumo.

Avendo la Questura concesso la concentrazione di poche persone è previsto un Sit in, con distribuzione di volantini, striscioni e interventi alternati. Saranno presenti: Patrizia Sterpetti (WILPF Italia); Oliviero Sorbini (Earth Day Italia), Patrick Boylan (Rete No War), Edgardo Iozia (Melitea), Beatrice Rosica (GEV Giovani Europeisti Verdi), Stefano Mangini, Cambiare Rotta ed altre/i a rotazione.

Adesioni: Disarmisti Esigenti, Earth Day Italia, Grazia Francescato, Casa Internazionale delle Donne di Roma, I.A.L.A.N.A. Italia, Comitato Nonucle Noscorie Sardegna, Donne in Nero, Per la scuola della Repubblica, …

Organizza: WILPF Italia – Women’s International League for Peace and Freedom

Per contatti: Patrizia Sterpetti

cell. 320 78 25 935, patty.sterpetti@gmail.com