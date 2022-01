Da CGIL FP Roma e Lazio:

In occasione della #GiornataDellaMemoria torneremo a ragionare sull’odio di cui è oggetto la comunità #LGBT+, presentando in diretta Facebook l’edizione italiana di “Love is Love”, un’antologia di fumetti in memoria della strage di Orlando.

Come ogni anno il 27 Gennaio sarà la giornata dedicata alla Memoria delle vittime del nazifascismo; quest’anno vogliamo ragionare sulla radice dei soprusi e delle violenze a cui è soggetta periodicamente la comunità LGBT+, anch’essa vittima delle persecuzioni naziste.

L’occasione sarà la presentazione dell’edizione italiana di “Love is Love”, un’antologia di fumetti ideata per sostenere le famiglie delle vittime della strage di Orlando, arricchita per l’occasione dai lavori di llustratori italiani.

Ne parleremo con tanti ospiti di rilievo ed esponenti della comunità LGBT+ di Roma il prossimo 25 Gennaio alle ore 16, in diretta su questa pagina.