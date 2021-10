TECNICHE SAPIENTI.

Stereotipi di genere e progettualità femminile. Nuove narrazioni

CONVEGNO INTERNAZIONALE 4 e 5 ottobre 2021 Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Roma, Via Eudossiana 18

Si terrà il prossimo 4 e 5 ottobre 2021 il convegno internazionale “Stereotipi di genere e progettualità femminile. Nuove narrazioni”, che concluderà il ciclo di eventi “Tecniche Sapienti”, dedicato a valorizzare la presenza femminile nelle discipline progettuali (architettura, ingegneria, urbanistica, paesaggio), unendo l’approccio storico critico, che mette in luce alcune eminenti figure del passato, e quello propositivo, per promuovere la parità di genere e dare rilievo alla presenza femminile.

Punto di partenza è stata la ricerca di Ateneo 2018 che porta lo stesso titolo e che aveva tra gli obiettivi quello di dare rilievo a una parte della storia della scienza poco esplorata all’interno dell’università Sapienza. È stata raccontata in cinque eventi svolti nella primavera 2021 e ora disponibili sul canale YouTube di MINERVA LAB: https://www.youtube.com/channel/UCFr9RVB1QMaW0rBQncQPm3A e sui canali di Rai Storia e Rai Cultura (https:///www.raiscuola.rai.it/percorsi/tecnichesapienti).

L’argomento è ancora poco dibattuto, ma è di grande attualità perché investe in maniera più ampia la storia delle donne nelle scienze e nelle tecniche.

La presenza di esperti in vari settori ha lo scopo contribuire ad individuare e condividere le azioni da intraprendere per favorire la parità di genere e per avviare nuove narrazioni, superando stereotipi e rendendo visibili progettiste, docenti e studiose finora poco valorizzate. Le conoscenze dei percorsi e dei contributi delle laureate in Sapienza sono, infatti, ancora carenti, sia sul piano dei dati e della loro sistematizzazione, sia su quello della riflessione critica. Il convegno si prefigge di approfondire questi argomenti, riferiti ad un periodo storico compreso tra il 1872, quando la Pontificia Università Sapienza diventa Università del nuovo Regno Unito d’Italia, e il 1969, quando il numero delle studentesse subisce un’impennata con la riforma e la liberalizzazione dell’accesso all’Università a seguito dei movimenti del Maggio ’68.

A fianco delle ricerche di carattere storico, verranno inoltre presentate, e discusse nella loro fattibilità, alcune proposte per ampliare le pagine web del portale Sapienza, per istituire nuovi percorsi di studio, per riscrivere pagine di storia dell’architettura, dell’urbanistica, dell’ingegneria, per immaginare città più attente alle differenze di genere.

L’evento si svolgerà in presenza, presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Sapienza di Roma, in via Eudossiana 18 e per chi non potesse intervenire di persona, sarà possibile il collegamento a una diretta ZOOM.

É richiesta l’iscrizione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tecniche-sapienti-stereotipi-di-genere-e-progettualita-femminile-04-0510-170435934468

Il convegno si svolge in collaborazione con il DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale) e con MINERVA, Laboratorio sulle diversità e le diseguaglianze di genere, dell’Università La Sapienza.

Media partner dell’iniziativa sono RAI Scuola e RAI Cultura, che già ospitano sui loro canali web le registrazioni degli altri eventi del ciclo “Tecniche Sapienti”: https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/tecnichesapienti

PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE: CONOSCERE

lunedì 4 ottobre 2021, ore 10:30 13:30, Aula del Chiostro, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (ICI)

EMMANUEL BETTA, Chairman

Docente di Storia contemporanea. DISCR Sapienza Università di Roma. Gruppo di ricerca “Tecniche Sapienti”

_ Apertura dei lavori e saluti di ANTONIO D’ANDREA, Preside ICI

_ ANTONELLA POLIMENI, Rettrice Sapienza Università di Roma

_ CLAUDIA MATTOGNO

Relazione introduttiva

Architetta PhD, docente di Urbanistica, DICEA Sapienza Università di Roma. Promotrice del convegno e coordinatrice della ricerca di Ateneo “Tecniche Sapienti”

_ FULVIO IRACE, Keynote speaker

La presenza femminile nella storia dell’architettura: revisione o nuova narrazione?

Architetto, storico dell’architettura, saggista

_ MARIA GRAZIA TURCO

Ingegnere e docenti: alcune figure di rilievo nella facoltà di Ingegneria

Architetta, docente di Restauro. DISDRA Sapienza Università di Roma. Gruppo di ricerca “Tecniche Sapienti”

_ ALESSANDRA CRICONIA

Progettiste e docenti: alcune figure di rilievo nella facoltà di Architettura

Architetta PhD, docente di Composizione Architettonica e Urbana. DIAP Sapienza Università di Roma. Gruppo di ricerca “Tecniche Sapienti”

12:45-13:15_ Conclusioni e dibattito, EMMANUEL BETTA

_ SECONDA SESSIONE: APPROFONDIRE

Lunedì 4 ottobre, 15:00 18:00, Aula del Chiostro, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Apertura: DANIELA D’ALESSANDRO, Direttora DICEA

Chairwoman, conclusioni e dibattito a cura di MARISTELLA CASCIATO

Storica, docente di Storia dell’architettura contemporanea, Senior Curator presso il Getty Research Institute, Los Angeles

_ LORI BROWN, Keynote speaker

Building Talent: Women, Patronage, and Mentoring

Architetta PhD, docente di Architettura presso Syracuse Architecture School, New York

Promotrice dell’Associazione no profit ARCHITEXX per l’uguaglianza di genere nell’architettura come insegnamento e pratica progettuale. Attualmente sta lavorando al progetto dell’enciclopedia mondiale The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture

_ PETER LAURENCE

Remembering Jane Jacobs, or the importance of biographies

Architetto PhD, docente di Architettura presso la Clemson University, South Carolina, USA

Studioso di Jane Jacobs, ha pubblicato la biografia Becoming Jane Jacobs (2016) e partecipato come consulente alla produzione del film Citizen Jane: Battle for the City

_ ELIANA PEROTTI

Note per un’urbanità emancipata. Una traccia storiografica inclusiva attraverso le teoriche della città

Docente presso l’Istituto di paesaggio urbano, Università per le Scienze Applicate (ZHAW) di Winterthur- Zurigo. Curatrice della collana “Teoriche della città” pubblicata da Reimer, Berlino (2015 e 2019).

_ MARIA SERENA SAPEGNO

Donne, studi di genere e memorie negli studi umanistici della Sapienza

Docente di letteratura italiana e Studi di genere, dipartimento SEAI, Sapienza Università di Roma. Coordina dal 2000 il Laboratorio di studi femministi Annarita Simeone Sguardi sulle differenze.

_ MARCELLA CORSI

Il laboratorio Minerva: un confronto interdisciplinare sulle diversità e disuguaglianze di genere

Docente di Economia Politica, è tra le fondatrici della rivista on-line inGenere e coordinatrice di Minerva – Laboratorio di studi su diversità e disuguaglianza di genere di Sapienza Università di Roma

_ TIZIANA CATARCI

Searching for Girls in Information and Communication Technologies

Ingegnera, direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, Sapienza Università di Roma

17:00-18:00_ MARISTELLA CASCIATO

Conclusioni e dibattito

_TERZA SESSIONE: DIVENTARE VISIBILI

Martedì 5 ottobre 2021, 9:30- 14:00 Aula del Chiostro, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Chairwoman CHIARA BELINGARDI

Architetta, PhD in Progettazione della città, del territorio e del paesaggio. Gruppo di ricerca “Tecniche Sapienti”

9:30-09:45 apertura dei lavori

_ STEFANIA BASILI

Diventare visibili: le iniziative dell’Ateneo Sapienza per contrastare il gender gap

Prorettrice alla Comunicazione e Divulgazione scientifica, Sapienza Università di Roma

_ ZAIDA MUXI, Keynote speaker

Haciéndose visible: una guía para el urbanismo feminista

Architetta PhD, docente di Urbanistica, ETSAB Barcellona

La ricerca

_ CLAUDIA MATTOGNO

Diventare visibili e tessere reti. Presenze femminili e progetti

Architetta PhD, docente di Urbanistica, promotrice del convegno. DICEA Sapienza Università di Roma.

_ MONICA PRENCIPE

Diventare visibili: come costruire memorie

Architetta, PhD in Storia dell’architettura moderna, Gruppo di ricerca “Tecniche Sapienti”

Le prospettive

_ DANIELA POLI

Pianificare e progettare: come investire nella formazione di genere.

Architetta PhD, docente di Urbanistica, Università degli studi di Firenze

_ LAURA LIETO

Com’è una città non sessista?

Architetta PhD, docente di Urbanistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, redattrice capo della rivista CRIOS, Critica degli Ordinamenti Spaziali

Pausa caffè

_ MICHELA CICCULLI

Il vicinato femminista e altre politiche per una città accogliente

Assessora alle politiche giovanili, di genere e alla memoria del Municipio VIII di Roma, attivista Lucha y Siesta

_ ANNUNZIATA D’ORAZIO

Rimuovere stereotipi, favorire la ricerca STEM

Ingegnera, docente di Fisica Tecnica, DIAEE Sapienza Università di Roma

_ GIANLUCA GIANNINI

Filosofia e privazione. Dalle filosofie del femminile alla filosofia al femminile

Docente di Filosofia morale, Università degli Studi di Napoli Federico II

Conclusioni e dibattito

13:15-14:00_ GABRIELLA ESPOSITO DE VITA

Architetta PhD, Cnr-Iriss

Nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, a partire dalle 15, il convegno proseguirà presso la Casa delle Donne Lucha y Siesta, in Via Lucio Sestio 10 a Roma.

Prenotazione obbligatoria entro il 30 settembre tramite email all’indirizzo giu.luciani@uniroma1.it