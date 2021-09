Sono tante le adesioni alla manifestazione e i messaggi arrivati finora

Sabato 25 settembre in piazza del Popolo, a partire dalle 14, Noi, TULL QUADZE (Tutte le donne, in pashtun) faremo sentire la nostra voce “Per prenderci cura del mondo”.

Lo faremo assieme alle donne afghane, alle precarie, alle lavoratrici, alle migranti, alle studentesse, alle insegnanti, alle sindacaliste, a chi subisce quotidianamente violenza e femminicidio.

Lo faremo per dire al governo che è indispensabile un netto cambiamento di rotta, una “Rivoluzione della cura” in grado di sovvertire le regole del gioco della politica e cancellare il paradigma imposto dai poteri forti.

Lo faremo per imporre a chi vuole candidarsi al governo delle città l’agenda delle ragioni e dei diritti troppo spesso negati.

Lo faremo insieme alle donne di Lucha y Siesta che hanno appena vinto una importante battaglia, mentre prosegue inesorabile la conta delle mogli, delle fidanzate, delle amiche, delle sorelle, delle figlie, delle vicine di casa che vengono uccise e violentate.

Lo faremo per rivendicare ovunque e sempre il diritto agli spazi necessari per vivere ed essere libere.

Lo faremo con il popolo del Fridays For Future perché la nostra è la rivoluzione della cura del pianeta e di tutte le forme di vita che lo compongono.

Lo faremo per dire con forza che “La Casa è nostra” perché grazie alla nostra tenacia e alle nostre ragioni abbiamo ottenuto, con l’approvazione della delibera comunale, il contratto in comodato d’uso gratuito.

Non è più tempo di restare a guardare in attesa di “tempi migliori”: occorre costruire con le nostre mani le condizioni per scongiurare i “tempi peggiori” che ci stanno travolgendo e che ci vogliono annientare

SABATO 25 SETTEMBRE ORE 14

PIAZZA DEL POPOLO

NB: La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per entrare in piazza occorrerà esibire il green pass.

Per aderire alla manifestazione scrivere a: segreteria@casainternazionaledelledonne.org

I messaggi arrivati finora:

PENSIERI LIBERI PER UN 25 SETTEMBRE DI TUTTE LE DONNE (TULL QUADZE)

Adelia Battista

Solo una forza allo stesso tempo semplice e possente, come quella delle donne, può creare un argine al

montare ebbro e schiumante di odio di un potere e di una politica sciagurata che soffoca ogni diritto. Diritto

alla pace, all’istruzione, al lavoro, alla salute! La volontà e il coraggio delle donne nasce da quel contatto

saldo ed eterno che continuano ad avere con la vita!

Alba Rohrwacher

Perché prendersi cura è un atto rivoluzionario imprescindibile per immaginare il futuro. Un futuro che non arriverà

dall’alto come un’astronave ma crescerà dal basso, con la potenza dei semi che solo con la loro forza germinativa sono

capaci di spaccare le pietre che li soverchiano.

Prendersi cura è un gesto che le donne hanno perpetuato attraverso i millenni, le carestie, gli sprechi, le guerre. È tempo che sia compito di tutte e tutti.

Alessandra Bocchetti

Diamo una spallata a questo patriarcato che ci chiede ancora sacrifici impossibili, che ancora cancella il nome della madre dal nome dei nostri figli, smettiamo di aspettare che ci dicano quanto siamo brave, smettiamo di aspettarci la riconoscenza che non arriverà mai. Viviamo per ciò che ci sembra giusto, più giusto per noi più giusto per tutti. Ma ci vuole più coraggio. Bisogna osare di più!

Chandra Candiani

Bruciano le foreste

il mio cuore è nero carbone.

Il mio cuore di vetro

è fatto polvere

dove dormi nella bocca

di un mitra, senza canto

né orme di antenate.

Grazie di aver portato

il mio cuore a seppellire

a Kabul.

La polvere racconterà

per molto tempo molto tempo

come si scaglia devastazione.

Con la voce del tempo

gli alberi semineranno

donne e uomini.

Agosto 2021



Elisabetta Camussi

Aderisco alla manifestazione perché le donne in Italia continuano ad essere “la metà di niente” in termini di

partecipazione, presenza, incidenza nello spazio pubblico. E le conseguenze di questa costante assenza ricadono sulle vite individuali come sulla capacità di questo paese di garantire un futuro buono e libero a tutte e tutti. Non dobbiamo più permetterlo, non con un PNRR che determinerà i cambiamenti dei prossimi 20 anni.

Lia Levi

Essere donna è così complicato che solo le donne ci riescono”così è stato vergato un giorno su una parete della Casa delle Donne. È profondamente vero.

E ,in questo bruciante momento, sono proprio le donne dell’Afganistan impavide e resistenti a gridare anche per conto nostro perché sia chiaro che se non c’è libertà per le donne è la parola LIBERTÀ di tutti a svanire per sempre

Maria Grazia Mazzola (Giornalista inviata speciale tg1)

Aderisco all’appello perché le donne sono al centro di una violenza senza precedenti nel mondo e mi ritengo parte di questa battaglia mondiale. Ancora oggi le donne non contano quanto dovrebbero! Sono lesi i diritti e violato il corpo. Sono solidale con le donne afghane in questa fase di nazismo talebano che ha escluso le donne dalla vita sociale, politica e dall’istruzione. Sono parte della Resistenza delle donne afghane e delle donne nel mondo,



Mariella Ubbriaco (FILDIS Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori)

Perché le donne, con la loro sensibilità, possano potenziare le risorse individuali, superare le differenze, sostenere

positivamente i cambiamenti culturali, sociali, economici, ambientali che caratterizzano il processo evolutivo della società attuale.

Michela Marzano

Il 25 in Piazza del Popolo ci sarò anch’io perché il mondo ha bisogno di essere riparato, e l’unico modo per ripararlo è

prendersi cura delle persone e della terra.

Oria Gargano (Presidente di Be Free cooperativa sociale contro tratta violenze discriminazioni)

Perché la libertà di ciascuna donna mi riguarda, e nessuna donna, in nessun Parse, è indenne dal soffrire discriminazioni e violenze.

Perché il patriarcato si è costruito, storicamente, sul controllo delle identità femminili, mettendone a sistema la

subalternità attraverso le leggi, le istituzioni, e la normazione dei rapporti di forza.

Perché le donne hanno costruito i capisaldi della cultura del rispetto e dei diritti. Ed io voglio che questa cultura prevalga, definitivamente.

Ottavia Piccolo

Le donne che da secoli sono le depositarie della cura alzano la testa e dicono che bisogna cambiare. Il mondo ha bisogno di giustizia sociale, di diritti e di libertà. Insieme possiamo far sentire la nostra voce. Mai come in questo momento il mondo ha bisogno di Cura.

Paola Mastrangeli

il paese ha vissuto e sta vivendo un momento difficile aggravato dalla pandemia covid. Ora come non mai c’è bisogno delle energie e dei saperi accumulati dalle donne in anni di analisi e di lotte. La politica femminista è il valore aggiunto che serve per cominciare a guardare ai bisogni di questo paese in un’ottica che metta in luce la realtà delle vite e dei desideri di chi lo abita e spera in un cambiamento radicale del proprio futuro.

Stefanella Campana (Giornalista del direttivo di Giulia)

Tempo scaduto per un mondo dominato da guerre, ingiustizie e sofferenze. È ora di cambiare, subito, e mi unisco col

cuore e col pensiero alle donne che lo chiedono con forza andando in piazza il 25 settembre.

Le adesioni arrivate finora:

Maura Cossutta

Angela Ronga

Cora Roma Onlus

Fondazione Nilde Iotti

Susanna Camusso

Michela Marzano

Ottavia Piccolo

Elisabetta Camussi

Agnese Pini

Lella Costa

Maria Luisa Celani

Susanna Stivali

Livia Turco

Laura Fortini

Bianca Pomeranzi

Maria Luisa Boccia

Luchaysiesta

Anna Vernarelli

Barbara Piccininni

Cattive Ragazze

Gruppo Femm della Società della Cura

Stefania Vulterini

Simona Bonsignori

Adriana Nannicini

Nadia Pizzuti

Maria Paola Costantini

Ada Donno – Awmr Italia

Concetta Contini

Stefania Spanò Anarkikka

Coordinamento Donne CGIL

Simonetta Luciani – Senonoraquando Venezia

Coordinamento nazionale dei comitati Se Non Ora Quando?

Rete Femminista Marche Molto + di 194

Antonia Sani

“Rete 8 Marzo, L’Aquila – Rete è composta dalle seguenti associazioni: Donne TerreMutate, Associazione Donatella Tellini, Collettivo Fuori Genere, Donne SPI CGIL, Donne CGIL, Donne UIL, Donne Articolo 1, UDS Unione Studenti dell’Aquila, LINK L’Aquila Studenti Indipendenti, Arci Gay, Terra Madre, AIED, Animammersa”

ASSOLEI Onlus

Dalila Novelli

BeFree

Oria Gargano

Titta Vadalà

Forum per il Diritto alla Salute

Elisabetta Papini

Rete Città delle Donne nazionale e di Roma

Presenza Femminista

presenzafemminista@gmail.com

WILPF Italia

Spazio donne della Cascina Roccafranca di Torino

Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Lecce

Enrica Anselmi

IFE Italia

Nicoletta Pirotta

Differenza Donna

Gabriella Anselmi

Forum delle donne di Articolo Uno

Roberta Agostini

Sonia Ostrica

Coordinamento Nazionale Pari Opportunità UIL

Associazione Lesconfinate

Monica Di Sisto

Femm della Società della Cura

Associazione Il Paese delle Donne

Senonoraquando Comitato di Brescia

Marta Bonafoni

Associazione Pop idee in movimento

CGIL Veneto

Zonta Club Alassio Albenga

Rete Città delle Donne nazionale e di Roma

Laura Onofri

Muovileidee Associazione Culturale

Commissione Pari Opportunità del comune di Brescia

Famiglie Arcobaleno in Piemonte

Roberta Morelli, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia

Maria Grazia Ruggerini

Alma Sabatini

Casa delle Donne di Torino

La Città delle Donne ODV

Rete +di194voci di Torino

ALEF – APS Associazione Leadership & Empowerment Femminile

Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne

Donne di carta Aps

Valente Valeria

Nadia Palozza Natolli

Associazione ReteRosa-affi – Tivoli

Unione Donne in Italia Reggio Calabria

Céline Menghi (Il Cortile)

Giovanna Martelli

Laura Storti

Associazione Il Cortile-consultorio di Psicoanalisi Applicata

SeNonOraQuando?Udine

Marilu Chiofalo

Associazione Lenove-studi e ricerche sociali

Monica Vacca

Annarita Pappaianni

Spazio Donne

SE NON ORA QUANDO? Torino

Coordinamento donne Val Pellice

Europa Verde

Coordinamento Nazionale Donne dell’ANPI

Grazia Labate

Associazione Ponte Donna

Europa Verde – Verdi

Donata Bianchi, presidente commissione diritti e pari opportunità del Comune di Firenze

Associazione Noi Lilith-gruppo donne di Castel Madama e Ciciliano

CGIL di Roma e del Lazio – Camere del Lavoro e ai coordinamenti Donne

Stefania Graziani

Giardino dei Ciliegi di Firenze

Luisa Di Masso

Coordinamento Donne Fisac Cgil Nazionale

Donne in Nero di Udine

Archivio Udi della provincia di Siena

UDI PESCARA

Women in Film, Television & Media Italia

Siciliane

Casa delle Donne di Milano

GiULiA giornaliste

Marina del Vecchio

Giovanna Foglia-fondatrice del Trust della donna

Noi donne

Associazione di Torino: Articolo zero

Lista civica femminista, egualitaria, ecologista ‘Roma Futura

Cisda coord italiano

FP CGIL Roma e Lazio

Fisac*Cgil di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola

Giulia Rodano – Massimo Torelli

Per la sinistra, per un’altra Europa

Venezia Manifesta

Women in Film, Television & Media Italia

Coordinamento Donne SPI CGIL Nazionale

Casa Internazionale delle Donne di Triestemandolfo

Michela Cicculli

Floriana Lipparini

Nicoletta Dentico

Giorgia Serughetti

Livia Turco

Lea Melandri

Libera Università delle Donne di Milano

Casa delle donne di Lecce

Casa delle donne dell’Aquila

Casa delle donne di Pisa

CGIL Politiche di genere

Francesca Koch

Barbara Romagnoli

Silvia Neonato

Elena Gagliasso

Arianna Ugolini

Lella Palladino

Francesca R. Recchia Luciani

Festival delle donne e dei saperi di genere – Bari

Paola Patuelli

Teresa Manente

Stefania Tarantino -Studi femministi

Monica Cirinnà

Alessandra Mecozzi

Annamaria Carloni

Silvana Pisa

Maristella Urru

Barbara Romagnoli

Maria Rosa Cutrufelli

Loretta Bondi

Teresa Lapis

Jessica Ferrero

Pina Mandolfo

Anna Novellini

Concetta De Pasquale

Nadia Filippini

Teresa Lucente

Nadia Boaretto

Maria Pia Tamburlini

Manuela Maieron

Roberta Corbellini

Clara Orso

Chiara Zanetti

Chiara Gallo

Liviana Calabrò

Rita Martin

Rosalba Perini

Medicina Democratica Roma

Rosalba Perini

Andreina Baruffini

Coordinamento Nazionale Comitati SNOQ

Maria Teresa Sorrentino

Enrica Guglielmotti

Laura Cecilia Rizzo

Vita di donna

Silvia Neonato

Nadia Filippini

Alisa Del Re

Rosaria De Matteis

Angela Sajeva

Anna Maria Carloni

Patrizia Sterpetti

Costanza Fanelli

Isabella Peretti

Lisa Canitano

Donatella Artese

Enrica Manna

Beatrice Pisa

Maria Teresa Santilli

Silvana Pisa

Luisa Rizzitelli

Maria Fabbricatore

Maria Antonietta Macciocu

Stefanella Campana

Ass. Fairwatch

Eleonora Data

Delia Murer

Ass. Le funambole

Luisella Zanin

Anna Pizzo

Femministe della società della cura

Associazione cittadinanza e minoranze

Clara Bondesani

Coop. Sociale E.V.A.

One Billion Rising Italia

Rebel Network

Assist Associazione Nazionale Atlete

Benedetta Rinaldi Ferri

Maria Palazzesi

Carla Quaglino

Pasqualina Napoletano

Luisa Menniti

Associazione LeNove – studi e ricerche

Cattive Ragazze

Francesca Romana Cavallo

Enrica Anselmi

Valentina Fasola

Milena Fiore

Giovanna Cuminatto

Pina Mandolfo

Centro cultura delle donne Hannah Arendt- Teramo

Gabriella Rossetti

Maritè Calloni

Anna Novellini

Rosaria De Matteis

Maria Teresa Sorrentino

Enrica Guglielmotti

Laura Rizzo

Stefanella Campana

Clara Bondesani

Susanna Crostella

Alberta De Simone

Marina Genti

Maurizia Guerini

Geni Sardo

Daniela Dacci

Giovanna Zitiello

Rita Martin

Tiziana Valpiana

Paola Meneganti

Vinzia Fiorino

Centro Mara Meoni-Siena

Annamaria Riviello

Paola Iacopetti

Rita Rocca

SNOQ Udine/Tolmezzo

Elettra Deiana

Daniela Polenghi

Anna Luisa Micheli

Associazione Toponomastica femminile

Margherita Granero

Associazione Rete Rosa

Rosetta Papa

Emilia Galtieri

Assunta Lentini

Isa Cortesi

Francesca Irene Thiery

Roma12incomune

Simonetta Luciani

Daniela Fusari

Marilena Bertini-Medico Già presidente di CCM Comitato Collaborazione Medica Anna Sburlati

Sofia Massia

Motta Maria Luisa (candidata Sindaca)- iscritta LUD di Cernusco

Casa delle Donne di Milano

Caterina Renzi

Caterina Fadda

Sara Pirrone

Francesca Verri

Antonella Grieco

Norberto Ceserani

Senonoraquando Marzi

Concetta Titty Contini,

Rete per la Parità

Rosanna Oliva de Conciliis

Paola Mastrangeli

Edda Billi

Giovanna Carneval

Vanda Bouché

Fernanda Forte

Sabrina Alfonsi

Ginevra Diletta Tonini Masella

Daniela Boffa

Senonoraquando Cagliari,

Rossilli Maria Grazia

Rosa Mendez

Immacolata di Matteo

Donatella Ercolini

Amalia Auriemma

Micaela Bertoldi

Coord. per il Forlanini Bene Comune

Coordinamento Donne Spi Cgil Roma COL

Giuliana Brega, Luisa Simonutti

Comitato 13 febbraio Se non ora quando? Ancona

Cinzia Ballesio

Cristina Filippini

Rete femminista No muri No recinti

Carla Pochini

Miresi Fissore

Guerra Daniela

Danila De Angelis

Associazione ReteRosa

Liliana Frascati PCI di Padova

Rosa Amodei (WILPF)

Rosanna Marcodoppido

Conferenza Donne Democratiche

Luisella Zani

Anna Sburlati

Rosa Dalmiglio

Francesca Degiuli

Barbara Domenichino – Casa delle Donne di Ravenna

Associazione Per La Sinistra

Rita Sarinelli – Progetto Donna di Monopoli

Elisabetta Bettini

Maria Cristina Martorana

Susi Ronchi

On. Stefania Pezzopane

Betty Leone

Paola Castagna

Pina Salinitro – Associazione AIED

Maria Letizia Episcopo

Giovanna Foglia

Carla Collodi – Casa delle Donne di Pisa

Coordinamento Donne SPI-CGIL Veneto

Organizzazione COSPE Together for change – Tania Tocci

Adelia Battista

Agnese Pini

Alba Rohrwacher

Alessandra Bocchetti

Amalia Perfetti

Bianca Pomeranzi

Cecilia D’Elia

Chandra Candiani

Concetta Contini

Elisabetta Camussi

Francesca De Fazi

Giovanna Pugliese

Isabella Ragonese

Lella Costa

Lia Levi

Linda Laura Sabbadini

Loredana Di Lorenzo (Binario 15)

Lucia Goracci

Luisa Rizzitelli (One Billion Rising)

Manuela Fraire

Margherita Vicario

Maria Grazia Mazzola (Giornalista inviata speciale tg1)

Maria Paola Costantini

Marina Patriarca

Marina Pierlorenzi

Maya Sansa

Marta Loi

Michela Marzano

Myriam Miller (Black Lives Matter)

Monica Di Sisto

Nicoletta Dentico

Oria Gargano

Ottavia Piccolo

Sara Modigliani

Simona Bonsignori

Simona Cataldi (CISDA)

Simona Lanzoni (Pangea)

Sonia Maurer

Stefania Spanò Anakikka

Valentina Di Gennaro

Valentina Di Gennaro

Valeria Manieri (Le Contemporanee)

Veronica Pivetti

Le adesioni delle associazioni: