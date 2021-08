Arika & Neil – La leggenda di Kaira, cortometraggio prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo, patrocinato da bon’t worry, associazione contro la violenza di genere e dall’associazione polizia

penitenziaria, sarà presentato presso lo “Spazio della Regione del Veneto – Veneto

Film Commission, Hotel Excelsior – Lido di Venezia” il 2 settembre 2021 alle ore 17,15 circa.



Le presentazioni saranno coordinate dal Direttore della Fondazione Veneto Film Commission

Jacopo Chessa e saranno presenti Armando Lo Staglio (critico cinematografico) e moderatore

dell’evento, Emanuela Del Zompo, regista ed interprete, Rosanna Gambone, attrice, Simone

Frateschi, attore, Pierfederico Tedeschini ( DJ Thedo), autore della colonna sonora del

cortometraggio, Anna Alessandrelli (attrice), Rocco Xavi, corrispondente della tv nazionale

Rumena, Francesco Provenzani, giornalista ed ufficio stampa.

Il cortometraggio in costume d’epoca è stato filmato nel Comune di Todi presso Palazzo Vescovile, per gentile concessione di Don Francesco Valentini ed il Ministero dei Beni e delle attività culturali. Il tema del progetto

è la condizione della donna in epoca storica e seppur un fantasy, il film vede in scena Raffaello Sanzio e Francesco Moro, due personaggi della storia italiana. “Ho voluto dedicare questa sceneggiatura tratta dall’omonimo fumetto La leggenda di Kaira (Amazon) in memoria di Loredana Nesci, poliziotto ed avvocato italo-americana, interprete di Legal Diva (ABC USA), morta nel 2015 per femminicidio, dice la regista”.

Trailer