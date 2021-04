Il 17 aprile, a Torino, manifestazione indetta da le reti Più di 194 Voci Torino e Non Una di Meno Torino

In piazza per tutelare il nostro diritto all’aborto libero, sicuro, accessibile! Nessun passo indietro, sui nostri corpi decidiamo noi!

Qui il testo della lettera-invito:

Le reti Più di 194 Voci Torino e Non Una di Meno Torino invitano tutte le donne, le persone e le realtà che hanno a cuore l’autodeterminazione ed il diritto all’aborto a aderire e a scendere in piazza con noi.

Il 17 aprile a Torino e in tutte le città dove sarà possibile

piazza Castello, sotto la Regione, dalle 11.00 alle 13.00

piazza Carignano dalle 15.00 alle 18.00

La Regione Piemonte, dopo i provvedimenti integralisti che altre regioni di destra quali Umbria, Marche, Abruzzo, Friuli e Veneto stanno approvando e portando avanti, ha deciso, in pieno Covid, di unirsi a questo furioso attacco diffuso in tutto il Paese contro il diritto delle donne e delle persone tutte all’autodeterminazione.

Questi feroci attacchi sono gli stessi contro i quali stanno lottando i movimenti femministi e LGBT+ di Ungheria e Polonia mentre le donne turche stanno tenacemente protestando contro il ritiro dalla Convenzione di Istanbul da parte della Turchia. Dietro le quinte di questi attacchi si

nascondono ricche e potenti strutture religiose estremiste.

Tutto questo sta succedendo in piena crisi mondiale nata da un pauroso squilibrio dell’organizzazione sociale e della sua riproduzione, crisi che il Covid ha contribuito a far emergere e i cui effetti gravano sulle fasce più deboli. Sulle spalle delle donne si è scaricato il grosso peso di questa pandemia.

In diverse città del nostro Paese sono anche in pericolo storici luoghi e Case delle donne che da decenni sono centri vitali per i femminismi, i movimenti e la cultura delle donne, il contrasto della violenza.

Vogliamo condividere con tuttə quantə le ragioni della nostra lotta in particolare con le tante realtà di donne che da mesi hanno ripreso a incontrarsi anche a livello nazionale per far sì che la risposta da parte di tuttə a questi attacchi non si limiti alla difesa ma diventi il nostro

contrattacco:

Vogliamo molto più di 194!

Rete +di194voci Torino

Torino, 11 aprile 2021



