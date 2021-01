Scade alle ore 13.00 del 18 gennaio il termine per partecipare al bando “Scelgo di essere. Libera!” (Lazioinnova e Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio).

Il bando offre “una possibilità di formazione e creazione di impresa alle donne impegnate in percorsi di uscita dalla violenza. Si tratta di un’azione di concreta innovazione sociale destinata ad affiancare i centri antiviolenza nelle attività di collocamento delle donne nel mondo del lavoro, sostenendo in particolare lo sviluppo di progetti di autoimprenditorialità promossi dalle donne.”

Nel bando viene specificato che le donne interessate, potranno presentare la propria candidatura tramite i Centri antiviolenza che le hanno prese in carico compilando la scheda di candidatura (Allegato A). Ciascuna candidatura riguarderà una specifica idea d’impresa e potrà essere proposta da una o più donne (Idea singola o Idea in team), in quest’ultimo caso la scheda dovrà indicare tutti i nominativi delle partecipanti.



Informazioni e modulistica: http://www.lazioinnova.it/bandi-post/scelgo-di-essere-libera/