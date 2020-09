L’Alleanza delle donne, costituita il 27 giugno 2020, ha lo scopo di costruire una vera e propria “lobby” femminile che le donne ancora non avevano saputo costruire.



Molte sono ancora le difficoltà dovute a chi , nonostante tutto, vuole ancora coltivare il proprio orticello personale, a fini politici o di prestigio proprio e che non vede quindi l’obiettivo del lavorare insieme per il bene comune.

A noi donne, protagoniste reali del cambiamento, tocca ristrutturare la società a misura di donna e di madre: noi abbiamo il compito di progettare una rivoluzione nell’organizzazione della società e del lavoro e consentire che interi comparti dell’economia siano riorganizzati con orari, sistemi premianti, parametri meritocratici individuati sulla qualità più che sulla quantità di ore trascorse sul posto di lavoro.

E questo sarà possibile solo se noi donne saremo capaci di lavorare con le altre donne, se le madri sceglieranno e preferiranno lavorare con altre madri, in ambienti dove le carriere sono costruite sulla base degli obiettivi raggiunti, in cui la produttività e il rapporto costo/efficacia delle risorse umane impiegate possono portare a far salvi i risultati di bilancio.

Noi donne sappiamo fare miracoli e la nostra energia è forte.

Ora, più che mai, il Governo deve fare la sua parte attraverso un Piano Nazionale per l’Occupazione femminile, una rivoluzione che potrà garantire la ripresa.

Per discuterne e imparare, iniziano i nostri incontri nell’aula virtuale degli #statigeneralidonne on line.

Ci siamo prefissate anche un incontro in presenza, il 21 marzo 2021, a 25+1 anni da #pechino95, in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Ci vediamo per il primo incontro il 19 settembre, alle ore 18.

Per intervenire scrivere a:

isa.maggi.statigeneralidonne@gmail.com