Riceviamo e volentieri divulghiamo il programma di

“Estate 2020 a Capracotta (Isernia)”

organizzato da

La Casa Delle Erbe “Irene e Lucia di Milione” di Vivere con Cura a Capracotta (IS)

in collaborazione con: la Pro Loco e il Comune di Capracotta – il Comune di Castel del Giudice (IS) – Centro Ama Green di Agnone e il Comune di Pizzoferrato (Chieti).

Programma Estate 2020 a Capracotta (Isernia),

Alto Molise e Medio Sangro

La Foresta Terapia e i preziosissimi doni delle Erbe Spontanee,

della Montagna, del Camminare e della vita Conviviale

NOTA BENE: con tutte le precauzioni e/o via WEB

LUGLIO E AGOSTO:

Reincantare il mondo dopo il Covid19

Omaggio a Gianni Rodari (1920-2020), Maria Montessori (1870-1952)

Lucia di Milione (1890-1977), John Lennon (1940-1980)

Ludoteca di montagna “Rodari/Montessori”:

Alice e Greta nel paese di Lucia di Milione

Animazioni, Laboratori, Coro Orecchio Verde, Terracotta, Letture, Giochi ecopacifisti

Da Lunedì 6 Luglio a Sabato 22 Agosto – Tutti i giorni (h 10-13) – No domenica – presso la Villa Comunale a Capracotta – Stefano Panzarasa, 348.6158447

Scuola del Bosco a Castel del Giudice…

Nicole Razzini, 370.3534177

…e della Sostenibilità a Pizzoferrato in Ostello

Angela Schmel, 346.6399485

Scuola Permanente delle Erbe:

Giardino della Flora Appenninica (Carmen su prenotazione, 349.6107487;

(Carmen su prenotazione, 349.6107487; Riconoscimento Erbe Spontanee (Ivonne Vergara 6 giorni la settimana: h 8.30/13.00 sul campo e 16.00/19.00 laboratori, 339.3252208)

(Ivonne Vergara 6 giorni la settimana: h 8.30/13.00 sul campo e 16.00/19.00 laboratori, 339.3252208) Country Club di Erbe Spontanee [ex Tika] (Tiziana, 393.1801435)

con possibilità di Campeggio

Alti Sapori (Luca, 333.5703426)

Medicina della Foresta e Teatro nel Bosco

Le Domeniche dal 12 Luglio (tranne quelle programmate per concomitanti incontri)

o su prenotazione – h 8.30/13.30 e 17.00/19.00 – Antonio, 333.1006671

Fattoria Didattica multiattivita’ con campeggio: Agnone

Marco Cacciavillani, 333.7544422

Incontri-Convegni esperienziali

possibilmente all’aperto

Sabato e Domenica 12/13 Luglio

Indiane/i d’America a Capracotta:

l’amore per la Natura tutta

Con costruzione di Tipi (tende indiane) e Totem

A cura della Ludoteca di Montagna

Sabato e Domenica 18/19 Luglio

Nuovi orizzonti per la prevenzione e cura della salute:

la Medicina Quantistica e la Medicina di Segnale

dalla tradizione della Scuola Medica Salernitana ai giorni nostri

Con Antonio Raddi, consulente e fondatore di COBENFF e Giovanni Canora, presidente del Centro studi “Schola Medica Salernitana”

Venerdì 24 Luglio

Inaugurazione Mostra/convegno:

La Vita è un’opera d’Arte

riflessioni sulla vita e l’arte di Raffaello Sanzio

e Giulia Paglione (pittrice di Capracotta)

h 17 presso il Museo di Civiltà Contadina, piazza Falconi

Inaugurazione della

CASA M’USEO DI VIVERE CON CURA

“da Usare, Toccare, Vivere”

con attivazione della Biblioteca delle Erbe e Storia dell’Erboristeria e della Medicina Popolare e Accademica, Biblioteca degli Alberi,

Biblioteca di Educazione Sessuale e Relazionale, Storia delle Donne

Sabato e Domenica 25/26 Luglio

Omaggio a Gianni Rodari nel Centenario della nascita

La Parola a Gianni Rodari e alle Bambine/i con presentazione dei libri a lui dedicati

Sabato e Domenica 1/2 Agosto

Tutta un’altra Scuola

il Metodo Montessori, le Scuole Steineriane, Scuole a casa,

Asili e Scuole del Bosco

Presentazione della “Multi Università Conviviale” di Vivere con Cura di Ecologia

ed Economia Domestica e del Territorio

Dal 3 al 30 Agosto

Corso-Laboratorio di Mosaico,

Restauro di oggetti in Pietra e Carta Pesta

a cura di Barbara Ponzanetti, artigiana e insegnante (349.7550236)

Sabato 8 Agosto – h 9.00/18.00

FESTA DEGLI ALBERI

Al mattino camminata tra gli Alberi – Pranzo c/o Country Club di Erbe Spontanee

h 17.00/19.00 Conferenza: Alberi Monumentali e Alberi da frutti Antichi

con Michele Tanno (333.7349855), presidente dell’Arca Sannita

Domenica 9 Agosto

Malattie e Malesseri delle Donne

Trotula de Ruggiero, la prima Medichessa della Schola Medica Salernitana (XI sec.)

h 18.00/20.00 Convegno a cura di Giovanni Canora e Concerto per Lucia di Milione per i 130 anni dalla nascita e per Greta Thunberg

Sabato e Domenica 22/23 Agosto

Incontro finale tra le Animatrici/tori di Vivere con Cura

e la popolazione di Capracotta

Riflessioni sui due mesi trascorsi e suggerimenti per i programmi per le Amministrative del 2021 – Come attivare pratiche e strategie di difesa dalle prossime pandemie e dai disastri ambientali – Come poter costruire un mondo senza guerre, violenze sessuali e in dialogo con il pianeta Terra

N.B: a questo programma si aggiungeranno altri Corsi-Laboratori indicati sui siti: www.vivereconcura.org; www.amicidicapracotta.com

Per gli incontri di Foresta Terapia è vivamente consigliato il tesseramento all’Associazione Vivere con Cura (quota annua 10 €) come forma di autofinanziamento.

Ricordiamo che Capracotta si trova a 1.421 metri: equipaggiarsi di conseguenza e con scarponi.

La Vera Mappa del Tesoro: indirizzi utili per imparare tanto e bene sulle Erbe Spontanee in Molise e dintorni

Carmen Giancola, Botanica. Giardino della Flora Appenninica 349.6107487 Capracotta

Ivonne Vergara, Raccoglitrice e Insegnante di Erbe Spontanee 339.3252208

P. Francis, Insegnante laboratori Erboristici. 346.0217244 Cantalupo (Isernia)

Sebastiano Delfine, Docente Unimol. 338.3834175 Campobasso

Michela Catalano, Raccolta e Laboratori alimentari e Pasticceria. 328.6228278 Capracotta

Nunzia Beniamino, Laboratori Alimentari. 340.7636679 Capracotta

Simone Gentile, Mele Biologiche. 338.1474128. Castel del Giudice (Isernia)

Carmine Mosesso, Scuola di Apicultura. 347.7930716. Castel del Giudice

Angela Schmel, Scuola Sostenibilità-Turismo Esperienziale. Pizzoferrato (Chieti)

Contry Club di Erbe Spontanee [ex Tika]. 393.1801435 Capracotta

Radici nella Terra. BioNegozio con sala da tè e incontri eco-culturali. 0865.520261 (IS)

Natura Vicina, Orto Biologico. 0865.1998019 Macchiagodena (Isernia)

Bio Orticultura e rose Antiche. Giovanni Ciccorelli. 347.9075604

Shaana De Santis, Poeta del Bosco e della Luna. 366.7142743 Isernia

Daniela Catalano, Cucina e Pasticceria Selvatica. 366.3113438 Capracotta

Marco Cacciavillani, Fattoria didattica. 333.7544422 Agnone (Isernia)

Andrea De Santis, Birra all’Ortica. 328.3734073 Campobasso

Giovanni Piunno. Liquori e dintorni alle Erbe. 338.8929253 San Giovanni in Galdo (CB)

Donatella di Lallo, Artista. Fattoria didattica. Natura e Arte. 3339842898 Campobasso

Annamaria Fratangelo, Maestra di Cene ErboConviviali. 333.4552567 Campobasso

Domus Medica, Centro di cure e Medicine Naturali. 0874.870304 Bagnoli del Trigno (IS)

Nicola, Labo. di prodotti Alimentari e Erbe e Frutti Spontanei 3331824954 Oratino(CB)

Franco Miranda, Gelateria su ricette del ‘600 con Erbe/Frutti Antichi. 333.6556015 Cb

Lolea. Cosmesi Bio. 338.1679015 Castelbottaccio (CB)

Diego Perrella. Erbe e Naturopatia. 366.3628547 Agnone

Spezie e Erbe dall’Oriente, Sala da Tè. Musica di Qualità. Bootleg 349.2659802 (Cb)

Concetta Fornaro, Officina Creattiva. MultiEcoAttività. 320.1863986 Campobasso

Silvia Santone, Riciclo Mobili. Vetro Sabbiato. EcoCasa vacanze. 320.4569817 (Cb)

Casa delle Erbe di Capracotta, Circolo Irene e Lucia di Milione. Antonio D’Andrea. Animatore delle Erbe. 333.1006671 e dintorni…

La Selvaiana, Alberto Bucci e Pina Assenza. Erbe e Cucina alle Erbe. 3894308212 Lucca

Marco Sarandrea, Docente erboristico. Scrittore. 336.912277 Collepardo (Frosinone)

Maria Rivecca, Insegnante. Casa delle Erbe. 320.6815030 Pomarico (Matera)

Massimiliano, Casa delle Erbe di Lucca. Decrescita Felix. 349.6802275

Giovanni Canora, Centro studi Scuola Medica Salernitana. 339.2228812

Karin Rauer, Maestra delle Erbe. Triora. Liguria. 346.0120034

Segreteria Case Erbe in Italia fabronda@gmail.com

infine: sul Web: Plantsnap

Casa delle Erbe di Capracotta www.vivereconcura.org – barchettaebbra@gmail.com

Per info Antonio D’Andrea, 333.1006671